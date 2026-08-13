Με ένα νέο επικοινωνιακό αφήγημα που εστιάζει στην πολιτική ανασυγκρότηση και την οργανωτική επανεκκίνηση του κόμματος, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία περνάει στην επόμενή του εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, η Κουμουνδούρου έδωσε στη δημοσιότητα το παρθενικό σποτ της νέας της καμπάνιας.

Μέσα σε 47 δευτερόλεπτα, το κόμμα επιχειρεί να βάλει φρένο στη φημολογία και τα σενάρια περί εσωτερικής αποσύνθεσης και πολιτικής απαξίωσης, προβάλλοντας προς τα έξω την εικόνα ενός συσπειρωμένου, ενεργού και απολύτως ζωντανού πολιτικού φορέα.

Πρωταγωνιστές σε αυτό το εγχείρημα είναι οι Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς.

Ακολουθεί αυτούσια η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος:

«Το πρώτο spot της νέας επικοινωνιακής καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ήδη στον αέρα. Ένα spot 47 δευτερολέπτων, που δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή μελών του κόμματος και δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις σε μεθοδεύσεις, αρνητικές ειδήσεις και μύθους που στοχευμένα διαδόθηκαν και αναπαράγονται εδώ και μήνες.

Γιατί ακούστηκαν πολλά.

Άστοχες επιλογές της προηγούμενης ηγεσίας, λανθασμένα μηνύματα από βουλευτές και στελέχη που στη συνέχεια παραιτήθηκαν ή ανεξαρτητοποιήθηκαν, έφτασαν να τροφοδοτούν ακόμη και το σενάριο ότι το κόμμα της Αριστεράς που κυβέρνησε τη χώρα δεν θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές ή ότι έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο.

Κι όμως, τα σενάρια αυτά διαψεύδει η ίδια η πραγματικότητα.

Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ. Πάνω από 70.000 μέλη ζητούσαν και ζητούν απαντήσεις. Μέλη και ψηφοφόροι που απογοητεύτηκαν, αποτραβήχτηκαν ή στράφηκαν προσωρινά σε άλλα κόμματα επιστρέφουν. Στο κόμμα τους.

Και κάπως έτσι αρχίζει η μεγάλη επιστροφή στις θετικές ειδήσεις, σε δράση και πολιτική αντεπίθεση. Στο πρώτο spot, η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς φτάνουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ “Μίμης Δαρειώτης” στην Κουμουνδούρου.

“Είμαστε εδώ, για την Αριστερά και τους ανθρώπους”. “Για το δίκιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών”. “Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για την Αριστερά, για την Ελλάδα”.

Στην Κουμουνδούρου δεν βρίσκουν άδεια γραφεία. Ακόμη και στην καρδιά του Αυγούστου, συναντούν μέλη που αντιδρούν στην προπαγάνδα της διάλυσης, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής που κατεβαίνουν από τα γραφεία τους για να τα υποδεχθούν, ανθρώπους που εργάζονται εθελοντικά για την οργανωτική και επικοινωνιακή ανασυγκρότηση του κόμματος. Όπως κάνουν ήδη εκατοντάδες στελέχη σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυτή ακριβώς είναι η εικόνα που δεν χωρούσε στο αφήγημα της διάλυσης. Και αυτή είναι η εικόνα ενός σύγχρονου, ενεργού, ζωντανού κόμματος, με την οποία ξεκινά η νέα καμπάνια.

Μέλη της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνουν την αρχή. Θα ακολουθήσουν μέλη του κόμματος από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεκάδες spots θα ξεδιπλώσουν την αλήθεια για το κόμμα της Αριστεράς, θα παρουσιάσουν προτάσεις και πρόγραμμα, θα απαντήσουν στους μύθους, θα ασκήσουν σκληρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σε όσους αμφισβητούν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ των μελών, των αρχών και των αξιών της Αριστεράς.

Το πρώτο spot είναι, πάνω απ’ όλα, ένα κάλεσμα ενεργοποίησης και εκλογικής προετοιμασίας προς όσες και όσους πιστεύουν στη σύγχρονη Αριστερά.

Με το βλέμμα στην ιστορικά αναγκαία συσπείρωση της Αριστεράς και στην προοπτική μιας προοδευτικής κυβέρνησης μετά τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφήνει πίσω το χθες της σκηνοθετημένης διάλυσης και περνά στην εποχή της αλήθειας, της συμμετοχής και του ριζοσπαστικού του προγράμματος.

Οι Αριστεροί και Προοδευτικοί πολίτες επιστρέφουν στη δράση με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

47 δευτερόλεπτα είναι μόνο η αρχή. Πατάμε play!».