Το Πασχαλινό του μήνυμα, έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της «ΝΙΚΗΣ», Δημήτρης Νατσιός. Όπως επισημαίνει:

«Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας. Η Ανάσταση του Χριστού μας καλεί να πατήσουμε και να νικήσουμε τον φόβο, την αδικία και το σκοτάδι και να βαδίσουμε στο φως της αλήθειας και της αγάπης Του.

Το Πάσχα και η φωτοφόρος Ορθοδοξία μας αποτελούν μια συνεχή υπενθύμιση ότι ο Χριστός είναι η ελπίδα, η χαρά και η σωτηρία μας. Ας αγωνιστούμε να μεταλαμπαδεύσουμε το φως της Αναστάσεως στα παιδιά μας και στις οικογένειές μας, για μια παιδεία της ελπίδας.

Ζούμε, το γνωρίζω καλά, σε ένα κράτος βυθισμένο στην ανυποληψία. Όμως είμαστε Έλληνες. Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά.

Εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες. Το φως και η αγάπη του Χριστού να γεμίζουν τις ψυχές μας.»