Το ΠΑΣΟΚ διέγραψε τον Παναγιώτη Παρασκευαΐδη μετά από δηλώσεις του, στις οποίες μιλούσε για συγκυβέρνηση του κόμματος ακόμα και με… δικτατορικά καθεστώτα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές.

Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».

Οι δηλώσεις του Παρασκευαΐδη

Ο βουλευτής Λέσβου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινή επισκόπηση» στο κανάλι της Βουλής.

Αναφερόμενος σε μετεκλογικές συνεργασίες και τον κίνδυνο ακυβερνησίας, είπε πως «εάν κινδύνευε η Ελλάδα, θα συνεργαζόμασταν ακόμη και με τον διάβολο, ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα».

