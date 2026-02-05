Την προσωρινή «παύση» της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, κινεί το ΠΑΣΟΚ, μετά τις εξελίξεις που προκάλεσε η απόφαση για δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.

Με επιστολή του προς την ΕΔΕΚΑΠ, ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος ζητά την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με την επιστολή, το μέτρο δεν ισοδυναμεί με διαγραφή, αλλά λαμβάνεται «για λόγους πολιτικής και θεσμικής τάξης», μέχρι να αποσαφηνιστεί πλήρως η υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστικό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Πέμπτη 5/2, έγινε γνωστό πως η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με απόφαση του επικεφαλής της, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του Γιάννη Παναγόπουλου. Ο επικεφαλής της ΓΣΕΕ φέρεται να ελέγχεται για υπόθεση διαχείρισης κονδυλίων προερχόμενων από το Ελληνικό Δημόσιο και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται χρηματοδοτήσεις άνω των 73 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν την περίοδο 2020–2025 για δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης εργαζομένων.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα της Αρχής, η ανάλυση των οικονομικών ροών αποκάλυψε σοβαρές ενδείξεις ποινικά κολάσιμων πράξεων, με επίκεντρο την φερόμενη υπεξαίρεση ποσών που είχαν δοθεί στο πλαίσιο κρατικών και ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων.