Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα την Τετάρτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Στις 15.15, ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Στην Τουρκία θα ταξιδέψουν, συνολικά, δέκα υπουργοί:

Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Όπως είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών, τα ζητήματα που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ως προς τα διμερή, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Ως προς τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.