Το σαρδάμ του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, κατά τη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος, όταν αντί για «1821» ανέφερε «1981», έγινε η αφορμή για το νέο βίντεο – κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ για το συνέδριό του.

Σημειώνεται πως το συνέδριο του κόμματος θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Μαρτίου στο κλειστό του Tae Kwon Do.

Στο σποτ πρωταγωνιστούν, εκτός από τον κ. Τασούλα, ήρωες του ’21, κρατώντας τη σημαία του ΠΑΣΟΚ, καθώς και ιστορικές προσωπικότητες του κόμματος, όπως ο ιδρυτής Ανδρέας Παπανδρέου και η Μελίνα Μερκούρη.

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης πλάνα από μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις του παρελθόντος του κόμματος, με ιδιαίτερη αναφορά στο 1981, ενώ στο φινάλε νέοι απευθύνουν κάλεσμα για το συνέδριο με το σύνθημα: «Μαζί Κερδίζουμε την Ελλάδα που Αξίζουμε».