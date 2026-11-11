Ραντεβού με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις τρέχουσες εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, θα έχει το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στη σκιά της νέας διπλωματικής αναταραχής μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, με φόντο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Το τετ α τετ του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τους πολιτικούς αρχηγούς έρχεται αμέσως μετά την έκδοση δύο αντι-NAVTEX από την ελληνική και την κυπριακή πλευρά. Οι συγκεκριμένες οδηγίες εκδόθηκαν ως απάντηση στη ναυτιλιακή αναγγελία της Τουρκίας σχετικά με τις ερευνητικές εργασίες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», οι οποίες εντάσσονται στην προετοιμασία για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Παρότι η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν εξειδικεύει τα θέματα της ατζέντας, θεωρείται βέβαιο ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί η κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των επαφών αναμένεται να παραδοθεί στους αρχηγούς και το πλήρες κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης.