Το Σάββατο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τόπο καταγωγής του Απόστολου Βεσυρόπουλου, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του.

Εκεί, συγγενείς φίλοι και συνεργάτες θα πουν το τελευταίο αντίο στον 59χρονο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που πέθανε την Πέμπτη 21 Αυγούστου έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Το «παρών» αναμένεται να δώσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.00 το πρωί.

Θυμίζουμε πως ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, βρισκόταν στην ακτή Καλογριάς στη Χαλκιδική όταν υπέστη την ανακοπή που του κόστισε τελικώς τη ζωή.

Στις 12:42 σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ. Η κλήση άμεσα διαβιβάστηκε σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρά το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσυκλέτα αφίχθησαν στις 13:03, 21 λεπτά μετά την κλήση.