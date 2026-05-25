Όσα εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ στο ΟΑΚΑ, στον τελικό της Ευρωλίγκας, ανάμεσα στον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, ήταν η κορύφωση μίας μεγάλης σύγκρουσης που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2022.

Μέχρι τότε, η πλευρά Μαρινάκη και τα media της ήταν… «συμπολιτευόμενα», ακόμη και σε ό,τι είχε να κάνει με το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο είχε λάβει διαστάσεις ήδη από τον Αύγουστο του 2022, όταν αποκαλύφθηκε η παρακολούθηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Μία αποκάλυψη που είχε οδηγήσει στην απομάκρυνση του τότε Διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα, αλλά και του Γρηγόρη Δημητριάδη, από τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, επιφορτισμένο με την εποπτεία της ΕΥΠ.

Βέβαια, σε ό,τι αφορά τα γεγονότα εκείνου του Αυγούστου, υπάρχει και ένα άλλο αφήγημα, σύμφωνα με το οποίο οι παρακολουθήσεις μέσω Predator “έπιασαν” συγγενικό πρόσωπο πολιτικού προσώπου να διατηρεί σχέσεις με ισχυρό επιχειρηματία της χώρας.

Και ότι το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων υπέπεσε στην αντίληψη και των δύο, γεγονός που λίγο έλειψε να ανοίξει τις… Πύλες της Κολάσεως στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ωστόσο, παρά τα γεγονότα εκείνα του Αυγούστου, Μαρινάκης και Κυβέρνηση εξακολουθούσαν να διατηρούν άριστες σχέσεις. Χαρακτηριστικό το πρωτοσέλιδο των Νέων στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, που είχε τον τίτλο «Υποκλοπές Τέλος», θέλοντας να περάσουν το μήνυμα ότι οι παράνομες παρακολουθήσεις δεν απασχολούν τους πολίτες.

Η 6η Νοεμβρίου 2022

Όλα, όμως, έμελλε να αλλάξουν την 6η Νοεμβρίου του 2022. Την ημέρα εκείνη, που ήταν Κυριακή, η εφημερίδα Documento, αποκάλυψε 33 πρόσωπα που είχαν στοχοποιηθεί μέσω του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης, Predator. Πληροφορίες λένε ότι η λίστα μπορεί να μην ήταν πλήρης.

Μέσα σε εκείνα ήταν του στενού του φίλου και εκδότη, Γιάννη Κουρτάκη, αλλά και του Προέδρου του Άρη, Θόδωρου Καρυπίδη, που μέχρι τότε διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Πρόεδρο του Ολυμπιακού.

Ως γνωστόν, το Predator είχε τη δυνατότητα να καταγράφει ήχο και εικόνα από τα κινητά τηλέφωνα που είχαν μολυνθεί. Κάτι που πρακτικά σήμαινε ότι εάν ο κάτοχος του κινητού μιλούσε για ένα τρίτο πρόσωπο σε φίλους ή συνεργάτες του, τα πάντα καταγράφονταν.

Εκείνη την ημέρα, μπορεί και λίγο νωρίτερα, ο εφοπλιστής συνειδητοποίησε ότι έχει πέσει θύμα παρακολούθησης, άμεσα ή έμμεσα, και ο ίδιος.

Κάτι το οποίο, για εκείνον, ήταν ασυγχώρητο –όπως αποδείχθηκε και στη συνέχεια- να συμβαίνει επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, καθώς οι σχέσεις των οικογενειών Μητσοτάκη και Μαρινάκη είχαν βαθιές ρίζες στο χρόνο.

Ο εφοπλιστής Μιλτιάδης Μαρινάκης, ο οποίος κατείχε μάλιστα και πακέτο μετοχών του Ολυμπιακού από το 1979, διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και είχε εκλεγεί βουλευτής δύο φορές με τη Νέα Δημοκρατία, τη δεκαετία του ’80.

Επίσης, το 1998 ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν κουμπάρος στο γάμο της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Ισίδωρο Κούβελο, ενώ η Μπακογιάννη έχει βαφτίσει τον γιο του Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Άπλετο φως τώρα»

Την Κυριακή εκείνη, 6 Νοεμβρίου του 2022, τύχαινε να έχει και ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Με αφορμή ένα αμφισβητούμενο πέναλτι, ο στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννης Βρέντζος, με δηλώσεις του στο Mega, έριξε τα πρώτα… «πυρά» κατά του Μεγάρου Μαξίμου και του Γρηγόρη Δημητριάδη, κάνοντας λόγο για «καθεστώς παρανομίας στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλής τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθραία και παράνομα στοιχεία».

Την επόμενη ημέρα, 7 Νοεμβρίου του 2022, τα Νέα κυκλοφόρησαν με τίτλο «Υπόθεση υποκλοπών: Άπλετο φως τώρα».

Έκτοτε, τα media του Ομίλου Μαρινάκη, παρακολουθούν στενά τις δικαστικές και πολιτικές εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Από την άλλη πλευρά, ο Δημητριάδης προσφεύγει σε δικαστήρια κατά μέσων που εμπλέκουν το όνομά του στην υπόθεση των υποκλοπών, ανάμεσά του και Μέσα της Alter Ego, αλλά και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, «πατώντας» κυρίως στη διάταξη του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, που δεν… κατόρθωσε να εντοπίσει το κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator.

Να θυμίσουμε, βέβαια, όπως έγραψε πρόσφατα το zougla.gr, ότι στο πλαίσιο της κατάθεσής του στον Ζήση, ο Δημητριάδης είχε πει ότι όλα τα έγγραφα που παραλάμβανε από την ΕΥΠ τα προωθούσε άμεσα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό… `