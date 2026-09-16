Με το ηπειρώτικο κλαρίνο να θρηνεί, με τον ύμνο της ΚΝΕ που υπηρέτησε ως γραμματέας της και επαναστατικά τραγούδια στα ηχεία, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, συναγωνιστές και φίλοι αποχαιρέτισαν το απόγευμα της Τρίτης στο προαύλιο του ΣΦΕΑ (Σύλλογος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων 1967-1974) τον Σπύρο Χαλβατζή.

Τιμητική φρουρά γύρω από το φέρετρο του Σπύρου Χαλβατζή που ήταν σκεπασμένο με την κόκκινη σημαία του ΚΚΕ, τον «Ριζοσπάστη» και δύο κατακόκκινα τριαντάφυλλα, στάθηκαν μέλη του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, μέλη του ΚΣ της ΚΝΕ, συναγωνιστές.

Το «παρών» έδωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εκφώνησε και τον επικήδειο εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής, το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του κόμματος και του ΚΣ της ΚΝΕ, με επικεφαλής τον γραμματέα του ΚΣ, Θοδωρή Κωτσαντή, ο οποίος εκφώνησε και τον επικήδειο εκ μέρους της ΚΝΕ, καθώς και οι βουλευτές του ΚΚΕ και δήμαρχοι εκλεγμένοι με την «Λαϊκή Συσπείρωση».

Στην τελετή αποχαιρετισμού συμμετείχαν, επίσης, ο πρέσβης της Κούβας Aramis Fuente Hernandez και ο Γιώργος Κουκουμάς, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ και βουλευτής, ενώ διαβάστηκε συλλυπητήριο μήνυμα από το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας των Λαών (ICAP).

Τον Σπύρο Χαλβατζή αποχαιρέτησαν ακόμη ο Νίκος Τριανταφύλλου, μέλος του ΔΣ του ΣΦΕΑ, ο γιος του Αλέκος Χαλβατζής, η κουμπάρα του Αιμιλία Καραλή, ο ‘Αγγελος Χάγιος, η Νάντια Βαλαβάνη και ο Νίκος Κιάος.

Συμμετείχαν δεκάδες συνδικαλιστές, επιστήμονες, άνθρωποι της τοπικής διοίκησης, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες: Ανάμεσά τους ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, ο Νότης Μαριάς, καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Γιάννης Μηλιός, ομότιμος καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Ασημίνα Ξηροτύρη, πολιτικός μηχανικός, ειδική συνεργάτης της ΚΟ του ΚΚΕ, ο Θωμάς Γεράκης, διευθύνων σύμβουλος της MARC, οι συνθέτες Χρήστος Λεοντής και Χρήστος Ηλ. Κολοβός, ο Νίκος Καραγιώργης, πρόεδρος του ΣΕΗ, οι καλλιτέχνες Γιώργος Νταλάρας, Άννα Νταλάρα, Παντελής Θαλασσινός, Γιώργος Μεράντζας, Ελένη Γερασιμίδου, Αντώνης Ξένος, Αγγελική Ξένου, Παύλος Ορκόπουλος, Αιμιλία Υψηλάντη, Εύα Φάμπα, Μανώλης Ανδρουλιδάκης, Τζένη Κόλλια, Μαρία Αλιφέρη, ο Χρήστος Γόδας, σκηνοθέτης και ανιψιός του εκτελεσμένου ΕΛΑΣίτη κομμουνιστή παίκτη του Ολυμπιακού Νίκου Γόδα, οι δημοσιογράφοι Χρύσα Ρουμελιώτη και Παύλος Τσίμας.

Ακόμα, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Βουλής, κομμάτων και φορέων, ανάμεσα τους ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», η Ρένα Δούρου, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Νάντια Βαλαβάνη, ο Σωκράτης Φάμελλος, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Νίκος Βούτσης, ο Κώστας Ήσυχος, ο Νίκος Παππάς, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο Στέφανος Τζουμάκας, ο Νίκος Τόσκας, ο Πάνος Ρήγας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νίκος Χουντής, ο Δημήτρης Στρατούλης, η Μέλπω Λεκατσά, ο Νίκος Μανιός και ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων.

Καθώς η τελετή έφτανε στο τέλος της, δόνησαν τον αέρα τα συνθήματα «Ούτε σε εξορίες, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λύγισαν οι κομμουνιστές» και «Ένας αιώνας αγώνας και θυσία το ΚΚΕ στην πρωτοπορία» ενώ ακουγόταν το τραγούδι «Της γερακίνας γιος» του Β. Τσιτσάνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ