Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ενός από τα πλέον εμβληματικά στελέχη της μεταπολεμικής πολιτικής σκηνής της χώρας. Συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί συνεργάτες, καθώς και πλήθος εκπροσώπων της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας έχουν συγκεντρωθεί για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο, τιμώντας την πολυετή προσφορά και τη διαδρομή του στη δημόσια ζωή.

Το «παρών» στην τελετή δίνουν εν ενεργεία και πρώην υπουργοί, βουλευτές, ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και προσωπικότητες από τον ευρύτερο δημόσιο βίο, που έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα. Η παρουσία τους αποτυπώνει την αναγνώριση του σημαντικού αποτυπώματος που άφησε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης στην ελληνική πολιτική, μέσα από τη μακρά κοινοβουλευτική και υπουργική του πορεία.

Τον επικήδειο λόγο εκφωνεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στη συμβολή του εκλιπόντος στην πολιτική ζωή της χώρας, καθώς και στην παρακαταθήκη που αφήνει στις επόμενες γενιές. Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η πομπή θα κατευθυνθεί προς το Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή του, παρουσία της οικογένειάς του και όσων επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο Γεώργιος Σαμαράς

Ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας

Ο Προκόπης Παυλόπουλος

Ο Παύλος Μαρινάκης