Το τελευταίο «αντίο» λένε, σήμερα 20 Αυγούστου, συγγενείς και φίλοι στον Στέφανο Μάνο.

Ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, σε ηλικία 87 ετών. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το «παρών» έδωσαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.