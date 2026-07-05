Με ένα επετειακό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Νέα Δημοκρατία σχολιάζει τη συμπλήρωση έντεκα χρόνων από το δημοψήφισμα του 2015. Η ανάρτηση, η οποία φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Το Timeline της Ντροπής», εστιάζει στις κρίσιμες εκείνες ημέρες που καθόρισαν την πορεία της χώρας.

Τα γεγονότα και το χρονικό του 2015

Στο συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό περιλαμβάνονται αποσπάσματα από τις τότε τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, καθώς και χαρακτηριστικές εικόνες από την περίοδο των capital controls, με τις ουρές στα ΑΤΜ και τις μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους.

Το βίντεο αποτυπώνει τις ραγδαίες εξελίξεις εκείνης της εβδομάδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

27 Ιουνίου: Ανακοίνωση της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος

28 Ιουνίου: Υπερψήφιση της πρότασης από το Κοινοβούλιο

28 Ιουνίου (βράδυ): Έναρξη των τραπεζικών περιορισμών (capital controls)

5 Ιουλίου: Πραγματοποίηση της ψηφοφορίας και η μετέπειτα μετατροπή του «Όχι» σε «Ναι».

Το πολιτικό μήνυμα

Η παραγωγή ολοκληρώνεται με προβολή των πρωτοσέλιδων του εγχώριου και διεθνούς Τύπου της εποχής, στέλνοντας ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. «Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας», σημειώνεται στο κλείσιμο του βίντεο, με φόντο τις έντονες κοινωνικές κινητοποιήσεις του 2015.

Δείτε το βίντεο: