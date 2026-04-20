Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά σε επίσπευση των διαδικασιών για την κατάθεση νέου εκλογικού νόμου, ο οποίος αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή τον Μάιο.

Το σχέδιο περιλαμβάνει σαρωτικές αλλαγές, με κυριότερη τη μείωση του αριθμού των βουλευτών από 300 σε 250 ή ακόμη και 200. Νέος εκλογικός νόμος: Σχέδιο για λιγότερους βουλευτές και ριζικές αλλαγές στο σύστημα, σύμφωνα με τα πρότυπα του «μεικτού» μοντέλου στα πρότυπα της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας συνδέεται και με την πολιτική πίεση που έχει δημιουργηθεί από πρόσφατες υποθέσεις, όπως το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες καταγγελίες. Το νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί αρχικά για συζήτηση και στη συνέχεια θα τεθεί προς ψήφιση, με ορίζοντα εφαρμογής τις εκλογές μετά το 2027, πιθανότατα το 2031.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, είναι η υιοθέτηση ενός μεικτού εκλογικού μοντέλου στα πρότυπα του γερμανικού συστήματος, προσαρμοσμένου στα ελληνικά δεδομένα. Η χώρα αναμένεται να χωριστεί σε επτά μεγάλες εκλογικές περιφέρειες αντί των περίπου 60 που ισχύουν σήμερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια κατανομής των εδρών:

είτε το 60% των βουλευτών να εκλέγεται σε μονοεδρικές περιφέρειες και το υπόλοιπο 40% μέσω λίστας,

είτε μια πιο ισορροπημένη κατανομή 50%-50%, ώστε να αποφευχθεί η έντονη πλειοψηφική απόκλιση.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση των συνολικών εδρών της Βουλής, καθώς και η διατήρηση ενός μικρού αριθμού βουλευτών Επικρατείας (περίπου 10-12), κάτι που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει περιπτώσεις πολιτικών προσώπων που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε μονοεδρικές αναμετρήσεις.

Όσον αφορά την κατανομή των εδρών, εξετάζονται σενάρια παροχής bonus στο πρώτο κόμμα. Για παράδειγμα, σε Βουλή 250 εδρών, το πριμ ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 25 και 30 εδρών, κατά αναλογία με το ισχύον σύστημα. Στις μονοεδρικές περιφέρειες, θα εκλέγεται ο υποψήφιος που λαμβάνει τη σχετική πλειοψηφία, υπό την προϋπόθεση ότι το κόμμα του ξεπερνά το όριο του 3% σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι αλλαγές αυτές, εφόσον εγκριθούν, συνιστούν μια από τις πιο ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις του εκλογικού συστήματος των τελευταίων ετών.

Οι κύριες προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

–Θέσπιση μικτού εκλογικού συστήματος με συνδυασμό αναλογικής εκπροσώπησης και μονοεδρικών / πολυεδρικών περιφερειών, με στόχο να γίνει πιο άμεση η σχέση του πολίτη με τον εκπρόσωπο τους στη Βουλή.

–Μείωση κατά 60, του αριθμού βουλευτών, ώστε να περιοριστεί το κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο -ειδικά στην περίπτωση που θα θεσπιστεί ασυμβίβαστο υπουργών και βουλευτών, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να επιβαρυνθεί και με το κόστος για 50 – 60 υπουργικά στελέχη- αλλά και για να γίνει πιο ευέλικτη η λειτουργία του Κοινοβουλίου. Σε αυτή την περίπτωση οι έδρες από 300 θα περιοριστούν στις 240.

–Κατάργηση του σταυρού για το 50% των εδρών, με καθιέρωση και λίστας για το υπόλοιπο 50%.

–Καθιέρωση ανώτατου αριθμού θητειών για τους αιρετούς αξιωματούχους, όπως για βουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους κ.α.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΝΔ, οι επτά νέες περιφέρειες είναι οι εξής:

Περιφέρεια Αττικής, η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες της Α΄Αθήνας, Βόρειας, Δυτικής, Νότιας καθώς και Α και Β Πειραιά, Δυτικής Μακεδονίας – Ηπείρου, η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Αρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, Αιγαίου η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου Κεντρικής Μακεδονίας- Θράκης, η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες ‘Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Α και Β Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Κερκύρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου Κρήτης η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος η οποία θα περιλαμβάνει τις σημερινές περιφέρειες Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας

Τα όρια των εκλογικών ενοτήτων, χαράσσονται από ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα εκλέγεται από τη Διάσκεψη των προέδρων με αυξημένη πλειοψηφία 3/5.