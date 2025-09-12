Με πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος, αναμένεται να εκλεγεί στη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Η ΚΟ της ΝΔ θα συνεδριάσει στις 19 Σεπτεμβρίου, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με κύριο θέμα την εκλογή του νέου Γραμματέα.

Η πρόταση αυτή αφορά στη διαδοχή του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, συνέστησε τον κ. Χαρακόπουλο για τη θέση αυτή.

Στρατηγική κατεύθυνση: σαφές μήνυμα συνοχής και αντιμετώπιση διαφωνιών

Η επιλογή Χαρακόπουλου συνδέεται με το ευρύτερο στρατηγικό σκεπτικό του πρωθυπουργού να στείλει ένα σαφές μήνυμα στους δυσαρεστημένους και διαφωνούντες εντός της ΝΔ.

Ο κ. Χαρακόπουλος είχε πρωτοστατήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα των «γαλάζιων» που είχαν εκφράσει αντιρρήσεις σε ζητήματα όπως τα κόκκινα δάνεια, γεγονός που έκανε την απόφασή του κομβική για την εσωκομματική ισορροπία.

Με την κίνηση αυτή, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει να “εξουδετερώσει” έναν ακόμα πόλο αντιρρήσεων και να ενισχύσει τη συνοχή της ΝΔ ενόψει των πολιτικών προκλήσεων.

Το προφίλ του Μάξιμου Χαρακόπουλου: πολιτική σταθερότητα και ανεξαρτησία

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, με καραμανλική πολιτική καταγωγή και διασυνδέσεις με το σαμαρικό στρατόπεδο, εκπροσωπεί τη «λαϊκή δεξιά».

Διαθέτει επίσης καλές σχέσεις με τον εκκλησιαστικό χώρο, μια σημαντική παράμετρο σε μια περίοδο όπου η ΝΔ αντιμετωπίζει ακραίες πιέσεις από τα δεξιά της.

Ως «παλιός” βουλευτής», εκλέγεται συνεχώς από το 2004 και θεωρείται μια πολιτική φιγούρα, που κατανοεί τη δυναμική και τις ανάγκες της ΚΟ της ΝΔ.

Αν και πιστός στο κόμμα, ο Χαρακόπουλος έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι δεν διστάζει να πάρει το ρίσκο να παραιτηθεί από σημαντικά αξιώματα αν το απαιτούν οι συνθήκες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παραίτησή του το 2014 από τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αντιδρώντας σε μνημονιακή ρύθμιση για το γάλα, γεγονός που του χάρισε το παρατσούκλι «Μάχιμος Μάξιμος».