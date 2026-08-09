Στον απολογισμό ενός εξαιρετικά δύσκολου δεκαημέρου με πάνω από 400 πυρκαγιές, αλλά και στις επικίνδυνες συνθήκες που συνεχίζουν να επικρατούν στη χώρα, αναφέρθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε συνέντευξή του την Κυριακή 9 Αυγούστου στον ΣΚΑΪ.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το 90% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, εξήγησε γιατί οι θυελλώδεις άνεμοι ακινητοποίησαν τα εναέρια μέσα σε Ρέθυμνο και Αττικοβοιωτία, ενώ παρουσίασε το πλάνο ενίσχυσης του στόλου με Super Puma και νέα Canadair CL-515.

«Περάσαμε ένα δύσκολο δεκαήμερο» – 680 πρόστιμα και 274 συλλήψεις

Σχετικά με την έντονη δραστηριότητα των τελευταίων δέκα ημερών, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε: «περάσαμε ένα δύσκολο δεκαήμερο, που επικράτησαν θυελλώδεις άνεμοι, πάρα πολύ δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, στις οποίες αντιμετωπίσαμε πάνω από 400 φωτιές σε αυτό το δεκαήμερο».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν από τις 28 Ιουλίου σε Πάρο, νότια Κρήτη και Βοιωτία, σημειώνοντας ότι το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, υψηλών θερμοκρασιών (έως 40°C στα δυτικά και 38-39°C στα ανατολικά) και ξηρής καύσιμης ύλης, καθιστά κάθε νέα εστία άκρως επικίνδυνη.

Αναφορικά με το ανακριτικό έργο και τους ελέγχους, ο Υπουργός δήλωσε: «Έχουμε ήδη 680 πρόστιμα. Έχουμε πάνω από 274 συλλήψεις, με αυτόφωρη διαδικασία». Όπως εξήγησε, το 90% των περιπτώσεων αφορά εμπρησμούς από αμέλεια και μόλις το 10% από πρόθεση.

«Είτε από πρόθεση, είτε από αμέλεια, όμως, κάνουν την ίδια ζημιά», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποφυγής κάθε επικίνδυνης εργασίας στην ύπαιθρο. «Μια ενέργεια με αφέλεια ή με έλλειψη προσοχής την οποία θα κάνουμε, μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον, να καταστρέψει τις περιουσίες και να απειλήσει και την ζωή».

Ακραίες αναταράξεις και η εικόνα στα εναέρια μέσα

Ο Υπουργός εξήγησε με λεπτομέρειες τους λόγους για τους οποίους τα εναέρια μέσα αδυνατούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις να επιχειρήσουν, εξαιτίας των σφοδρών ριπών ανέμου και των ακραίων αναταράξεων.

Σχετικά με το μέτωπο στο Ρέθυμνο, σημείωσε ότι παρά τη συνεχή απογείωση μέσων και τη συνδρομή Canadair από την Ελευσίνα, οι ρίψεις ήταν ανέφικτες: «Τρεις μέρες οι φωτιές κάτω στο Ρέθυμνο, δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα».

Παρόμοια κατάσταση επικράτησε και στη Βοιωτία. Μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βασίλειο, εκτράπηκαν απευθείας μέσα από την Ξηρονομή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «51 αεροπλάνα πήραν εντολή από εκείνη την ώρα, μέχρι την επόμενη το μεσημέρι. Και όμως και αυτά τα εναέρια μέσα δεν μπόρεσαν να κάνουν καμία ρίψη, δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε υδροληψία, ούτε ρίψη νερού», ανέφερε.

Επικαλούμενος στοιχεία του Meteo/ΕΑΑ, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι οι βορειοανατολικοί άνεμοι λειτουργούσαν ως καταβάτες στα βουνά με ριπές «μέχρι και 150 χιλιόμετρα», εμποδίζοντας τα αεροσκάφη να πραγματοποιήσουν καταβάσεις κάτω από τα 3.000 πόδια.

Το «Plan B» στην Αττικοβοιωτία, το AntiNero και η επιχείρηση στον Άγιο Βασίλειο

Η αδυναμία αεροπυρόσβεσης επέβαλε την άμεση ενεργοποίηση εναλλακτικού σχεδιασμού στο πεδίο. Για την προστασία των Βιλίων και του κάμπου των Μεγάρων, «χρησιμοποιήθηκαν 14 μηχανήματα έργου. Οι δασικοί υπάλληλοι και οι πυροσβέστες αναχαίτισαν τη φωτιά, με μεγάλη προσπάθεια πραγματικά».

Καθοριστική για τη διάσωση της Ψάθας υπήρξε η προληπτική καθαριότητα μέσω του προγράμματος AntiNero. «Θα έλεγα ότι η Ψάθα σώθηκε ακριβώς γιατί είχε γίνει αυτή η ενέργεια και μπόρεσαν οι δυνάμεις με τα μηχανήματα έργου να διαπλατύνουν και να ανοίξουν δρόμο, για να πάνε στα πιο ψηλά τα πυροσβεστικά οχήματα και να σταματήσουν τη φωτιά», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στον επιτυχημένο θαλάσσιο απεγκλωβισμό 254 παραθεριστών και λουόμενων από τον Άγιο Βασίλειο με τη συνδρομή πλωτού της Πυροσβεστικής, του πλοίου «Μουζακίτης» και ιδιωτικών σκαφών. «254 άτομα παρελήφθησαν και μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια», δήλωσε, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Ας ακούμε τις οδηγίες των Αρχών. Ας ακολουθούμε το 112, το οποίο είναι σωτήριο. Γίνεται για να σωθούν οι ζωές».

Ο νέος εναέριος στόλος και η επένδυση στην πρόληψη

Αναφορικά με την ενίσχυση των υποδομών, ο Υπουργός ανακοίνωσε την παραλαβή οκτώ νέων ελικοπτέρων Super Puma (τα πρώτα δύο αναμένονται το φθινόπωρο), καθώς και την έναρξη παραλαβών από το 2028 επτά νέων αεροσκαφών Canadair CL-515, παράλληλα με την αναβάθμιση επτά υφιστάμενων CL-415.

«Άρα θα έχουμε 14 τέτοια αεροπλάνα, που είναι μια πάρα-πάρα πολύ ισχυρή δύναμη», σημείωσε, εξηγώντας τις αυξημένες δυνατότητες των νέων αεροσκαφών.

Καταλήγοντας, ο Ευάγγελος Τουρνάς επεσήμανε ότι τα τεχνολογικά μέσα δεν μπορούν να ξεπεράσουν κάθε ακραίο φυσικό φαινόμενο, γι’ αυτό και η έμφαση πρέπει να δοθεί στα προληπτικά μέτρα. «Και κυρίως και πάνω απ’ όλα, να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην πρόληψη», κατέληξε.