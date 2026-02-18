Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις «ισχυρότερες από ποτέ», κατά την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Κατά την επίσημη προσφώνησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η φιλία Ελλάδας και ΗΠΑ είναι «ισχυρή, ιστορική και βασισμένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά», επισημαίνοντας ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας προς την επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδεικνύει «πραγματική ηγετική παρουσία» εντός της Συμμαχίας. «Η ειρήνη διασφαλίζεται μέσω της ισχύος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στον τομέα της ενέργειας, έκανε ειδική αναφορά στις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και στον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο, εκτιμώντας ότι τα σχετικά έργα υποδομών θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του για το θάρρος που, όπως είπε, επέδειξε η Ελλάδα επιλέγοντας την αποχή κατά την υιοθέτηση, από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, του πλαισίου καθαρών μηδενικών εκπομπών. Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε λόγο για μια ρύθμιση που θα επιβάρυνε καταναλωτές, επιχειρήσεις και το παγκόσμιο εμπόριο.

Τέλος, αναφέρθηκε στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών για την κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα, καθώς και στη διεύρυνση των διμερών σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.