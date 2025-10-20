Επιμέλεια Άννα Δόλλαρη

Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση αύριο Τρίτη (21/10) στη Βουλή. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων φύλαξης, συντήρησης και ανάδειξης του εμβληματικού χώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενη από ρητή απαγόρευση κάθε μορφής διαμαρτυρίας γύρω από το σημείο, πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Όπως υποστηρίζουν έχει «εκδικητικό χαρακτήρα» αφήνοντας αιχμές για μια πρωτοβουλία η οποία συνδέεται με τον Πάνο Ρούτσι και την διαμαρτυρία του στο ιστορικό αυτό σημείο, το οποίο είναι σύμβολο εθνικών αγώνων και ηρώων που θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε την αναγκαιότητα φύλαξης και προστασίας του ιστορικού αυτού χώρου με το τεράστιο συμβολικό βάρος.

Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει μιας ξεχωριστής προστασίας. Οφείλουμε να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το μνημείο και κυρίως να διαφυλάξουμε τον πραγματικό του χαρακτήρα. pic.twitter.com/ZLLZRQz2tW — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 13, 2025

Ξαναέγραψαν τα ονόματα

Το βράδυ της Κυριακής (19/10) ξαναγράφτηκαν τα ονόματα των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, από συγγενείς των θυμάτων και άλλους που βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να διαμαρτυρηθούν για την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Δείτε βίντεο από το Σύνταγμα:

Μαρινάκης: «Η τροπολογία δεν έχει καμία σχέση με τον αγώνα του Ρούτσι – Κατασκευάζετε δράκους»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός, στις δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, για οποιαδήποτε σύνδεση της τροπολογίας με τον Πάνο Ρούτσι.

«Η τροπολογία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον αγώνα ενός πατέρα για το παιδί του. Δεν είναι εκδικητική, δεν είναι διχαστική. Μας αρέσει, ως πολιτικό σύστημα, να δημιουργούμε «δράκους», γιατί αυτά «πουλάνε», δήλωσε με αιχμές για τον ρόλο των ΜΜΕ και της αντιπολίτευσης. Αναφερόμενος στις αλλαγές που προκύπτουν από την τροπολογία, ο Μαρινάκης διευκρίνισε ότι:

«Την φύλαξη και την ανάδειξη του Μνημείου θα αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η επιβολή της τάξης θα συνεχίσει να ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στον χώρο του Μνημείου δεν θα επιτρέπεται καμία διαμαρτυρία, κανένα πανό, κανένα γκράφιτι, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης. «Είτε είναι από αριστερή είτε από κεντροδεξιά οργάνωση, δεν θα επιτρέπεται τίποτα. Ο χώρος αυτός είναι ιερός. Συμβολίζει τη θυσία για την πατρίδα», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Διμέτωπη επίθεση: Κριτική στην αντιπολίτευση και… Τσίπρας στο κάδρο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεφύλαξε σκληρή γλώσσα και για την αντιπολίτευση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας, κατηγορώντας τους πως χρησιμοποίησαν τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι για μικροκομματικά οφέλη και για να καθυστερήσουν την δίκη για τα Τέμπη.

«Δίπλα σε αυτόν τον πονεμένο πατέρα, πάρα πολλοί βρήκαν την ευκαιρία για πέντε λεπτά δημοσιότητας και πολιτικής επιβίωσης. Ο κ. Ρούτσι δεν είναι εργαλείο για πολιτικά μανιφέστα. Δεν θα αντιπαρατεθούμε ποτέ με τους γονείς. Έχουν κάθε δικαίωμα να αγωνίζονται , αλλά όχι όσοι προσπαθούν να χτίσουν καριέρες πάνω στον πόνο τους», υπογράμμισε.

Σε υψηλούς τόνους στράφηκε και κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα:

«Δεν θα απαξιώσω έναν πρώην πρωθυπουργό, ούτε όμως θα τον φοβηθούμε. Αλλά δεν θα του επιτρέψουμε να ξαναγράψει την ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε την χώρα στο 32% και τώρα στο 5%. Αν θεωρούμε ότι αυτός είναι ο πήχης, τότε έχουμε χάσει από χέρι».

Τι προβλέπει η τροπολογία:

• Η τροπολογία προβλέπει ότι στον χώρο του Μνημείου δεν θα επιτρέπεται «καμία διαμαρτυρία, διαδήλωση, πανό ή γκράφιτι».

• Η ευθύνη για την συντήρηση και την ανάδειξη του Μνημείου θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ η επιβολή της τάξης θα ανήκει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

• Προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως και δύο έτη, για οποιονδήποτε προκαλέσει ζημιές ή γράψει συνθήματα στον χώρο του Μνημείου.