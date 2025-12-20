Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, απάντησε στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών, εκφράζοντας την ανάγκη για διάλογο και συνεννόηση, υπογραμμίζοντας ότι τα «μπλόκα και τα πείσματα» δεν εξυπηρετούν ούτε τους αγρότες, ούτε την κοινωνία. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι ήδη έχει καλυφθεί το 74% των αιτημάτων των αγροτών, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές ενέργειες για την ανακούφιση του αγροτικού κόσμου.

Εκκλήσεις για διάλογο και αποφυγή των μπλόκων

Ο κ. Τσιάρας μιλώντας στο Ert News, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού τομέα, σημειώνοντας ότι τα αγροτικά μπλόκα και οι κινητοποιήσεις στους δρόμους δεν εξυπηρετούν τους αγρότες ούτε την κοινωνία. Σε δήλωσή του, τόνισε ότι «ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση», αλλά είναι η μόνη υπεύθυνη οδός για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων. Αντίθετα, τα μπλόκα δημιουργούν προβλήματα στη μετακίνηση των πολιτών, περιορίζουν την πρόσβαση σε χωριά και εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία, ενώ ακυρώνουν κοινωνικές δραστηριότητες και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα του αγροτικού τομέα, όπως η αυξημένη τιμή της ενέργειας, η κλιματική κρίση, οι διεθνείς αναταράξεις και οι δομικές αδυναμίες του τομέα, οι οποίες παραμένουν επίκαιρες για δεκαετίες. «Οι δυσκολίες αυτές δεν αμφισβητούνται ούτε υποτιμώνται», τόνισε ο κ. Τσιάρας, εξηγώντας ότι γι’ αυτόν τον λόγο έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση των αγροτών, με συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες, όπως η έναρξη διαλόγου από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων.

Όσον αφορά τα αιτήματα των αγροτών, ο υπουργός ενημέρωσε ότι η κυβέρνηση έχει καταθέσει μία συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, η οποία περιλαμβάνει:

-Μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

-Προμήθεια πετρελαίου χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

-Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, για κάλυψη ζημιών στο 100%

-Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Από τα 27 αιτήματα που υπέβαλαν οι αγρότες, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης, το οποίο, όπως επεσήμανε, αντιστοιχεί στο 74% των αιτημάτων τους.

Τα μπλόκα δεν εξυπηρετούν τη λύση

Η απόρριψη του διαλόγου από τους εκπροσώπους των αγροτών, παρά την υψηλή ποσοστιαία ικανοποίηση των αιτημάτων τους, προκάλεσε ανησυχία στον υπουργό, ο οποίος σημείωσε ότι η κυβέρνηση προσέρχεται στον διάλογο με «ανοιχτά χαρτιά». Τόνισε ότι τα μπλόκα δεν ωφελούν κανέναν και υπογράμμισε: «Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία». Ο υπουργός έκανε επίσης λόγο για την ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος, με στόχο να βρεθούν βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες των αγροτών και της κοινωνίας.

Στρατηγική για τον αγροτικό τομέα και διακομματική επιτροπή

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στη συνδιαμόρφωση λύσεων και στην κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη των αγροτών. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην πρόταση του πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής, με σκοπό τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του για τις επόμενες γενιές.

Η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς ανοίγει και η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον των αγροτών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Ολοκληρώνοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επανέλαβε ότι οι λύσεις για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσω του διαλόγου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση», αλλά είναι η «πράξη ευθύνης» για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων που θα ωφελήσουν τόσο τους αγρότες όσο και την κοινωνία συνολικά.