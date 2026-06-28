«Επίθεση» εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά των τραπεζών κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην πρώτη Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε το τραπεζικό σύστημα ότι αποκομίζει υπερκέρδη σε βάρος της κοινωνίας, χωρίς να στηρίζει πραγματικά την οικονομία και την κοινωνία.

«Οι Έλληνες πολίτες στήριξαν τις τράπεζες στα πιο δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης με θυσίες, φόρους και περιορισμούς», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι έχει έρθει η ώρα οι τράπεζες να ανταποδώσουν.

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«Αντί να χρηματοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους νέους που αναζητούν στέγη, την καινοτομία και την παραγωγή, λειτουργούν αποκλειστικά ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ σημείωσε πως η κερδοφορία των τραπεζών στην Ελλάδα αγγίζει το 2% του ονομαστικού ΑΕΠ, ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται κοντά στο 1%.

Ειδικότερα, απέδωσε αυτή τη διαφορά στα υψηλά περιθώρια μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων, αλλά και στις καταχρηστικές χρεώσεις.

«Δεν πληρώνουν φόρους οι τράπεζες»

«Το χειρότερο όμως είναι ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση. Λόγω του αναβαλλόμενου φόρου δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ, αλλά φέτος μοίρασαν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη στους μετόχους», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αυτή η πλάκα πρέπει να τελειώνει. Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο έως το 2028, αντί για το 2035 που σχεδιάζουν, ή θα επιβληθεί έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους, τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, εις υγείαν των κορόιδων δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν», δήλωσε.