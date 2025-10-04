Την ανάγκη για μια «άλλη Ευρώπη» που θα είναι «βιώσιμη, δίκαιη και ανταγωνιστική στον διεθνή καταμερισμό» υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Παρίσι με θέμα «Είναι η Ευρώπη μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;»

Προσκεκλημένος της σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και απευθυνόμενος σε ένα – στην πλειονότητά του γαλλικό – φοιτητικό κοινό, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για την ανάγκη μίας «προοδευτικής στροφής» τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. «Η Ευρώπη δεν είναι μία ήπειρος χωρίς ηγεσία. Είναι μία ήπειρος με λάθος ηγεσία. Νεοσυντηρητική, νεοφιλελεύθερη, άτολμη και ανεπαρκής. Μία ηγεσία που πηγαίνει με κλειστά μάτια στα βράχια» ανέφερε χαρακτηριστικά στην εισαγωγή της ομιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζοντας επισήμανε ότι «αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη διεθνή σκηνή ξεπερνούν κάθε φαντασία» με τον άνεμο να φυσάει, όπως είπε, προς την κατεύθυνση «του αυταρχισμού, της γεωπολιτικής ανασφάλειας και των ακραίων ανισοτήτων». Επισείοντας τον κίνδυνο επικράτησης της ακροδεξιάς σε όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε μία εποχή πολυκρίσης που οδήγησε σε ανασφάλεια και σε μία βαθύτατη αμφισβήτηση της δυνατότητας των δυτικών κρατών να προστατέψουν τους πολίτες τους». Ανέφερε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει ταυτόχρονα οικονομική, ενεργειακή και κλιματική κρίση καθώς και την χειρότερη προσφυγική και μεταναστευτική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα «εκρηκτικό μείγμα» που έχει δημιουργήσει «μία βαθιά κοινωνική δυσφορία απέναντι σε ολόκληρο το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στην δημογραφική κρίση που διέρχεται η Ευρώπη, την οποία χαρακτήρισε υπαρξιακή, επισημαίνοντας πως δεν είναι πολιτισμική αλλά κυρίως είναι μία «κρίση ελπίδας και προσδοκιών». Σε ό,τι αφορά τα γεωπολιτικά ζητήματα ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι «γυρνάμε ξανά στην εποχή όπου το διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί σημείο αναφοράς», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι «αυτό που μετράει στον κόσμο είναι το δίκιο του ισχυρού» και με την Ευρώπη να εμφανίζεται παντελώς ανίκανη να οικοδομήσει μία κοινή εξωτερική πολιτική και μια πολιτική ασφάλειας. «Ακόμα και στην περίπτωση της γενοκτονίας στη Γάζα η ΕΕ δε βρήκε συνολικά το θάρρος να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ παρά την ορθή επιλογή πολλών χωρών για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι το μείζον πρόβλημα στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι «η ασύμμετρη και ελλιπής φύση της και το γεγονός ότι η ΕΕ, ενώ προχώρησε στην νομισματική ενοποίηση δεν προχώρησε στην οικονομική και πολιτική της ενοποίηση». Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι χρειάζονται περισσότερες δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη αλλά και μία βιομηχανική στρατηγική που θα επικεντρώνεται στην υψηλή τεχνολογία την έρευνα και την καινοτομία Εκ παραλλήλου τάχθηκε υπέρ της διεύρυνσης του μηχανισμού έκδοσης κοινού ευρωπαϊκού χρέους που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε επίσης υπέρ του λεγόμενου στην Γαλλία «φόρου Ζουκμάν», λέγοντας πως «χρειαζόμαστε ένα φόρο επί του μεγάλου πλούτου προσαρμοσμένο στον 21ο αιώνα. Πρέπει να κινητοποιηθούμε γύρω από ένα νέο πατριωτισμό για δικαιοσύνη στις χώρες μας. Έναν νέο πατριωτισμό βασισμένο στην αποφασιστικότητα, που να είναι συμπεριληπτικός, ηθικός, οικονομικός και κοινωνικός».

Αναφερόμενος ειδικότερα στα ελληνικά ζητήματα ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «η αριστερά ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας όταν η οικονομία είχε χάσει το 25% του Α.Ε.Π. και αντιμετώπιζε ανθρωπιστική κρίση», λέγοντας ταυτόχρονα ότι «καταφέραμε να βγάλουμε την πατρίδα μας από αυτή την κρίση, να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη και να ρυθμίσουμε το χρέος της, προστατεύοντας τους πιο αδύναμους». «Πολλοί λένε ότι η αριστερά δεν θα έπρεπε να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο και ότι έπρεπε να το αφήσει στην δεξιά» είπε ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε λέγοντας ότι ο ίδιος επιθυμεί μία αριστερά «που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες, που πατάει τα πόδια της στη γη και δεν αρκείται στο να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να αντιστέκεται, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα πολλών». Επέκρινε επίσης «τη διακυβέρνηση της δεξιάς» στην Ελλάδα, λέγοντας ότι «κατά τα χρόνια που κυβερνά μειώθηκαν τα εισοδήματα των πιο φτωχών και αυξήθηκαν τα εισοδήματα των πιο πλούσιων». Τέλος ερωτηθείς από έλληνα φοιτητή αν σκοπεύει να φτιάξει νέο κόμμα και πως τοποθετείται στο ζήτημα της ενότητας των αριστερών κομμάτων, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι η συζήτηση αυτή στο εσωτερικό της χώρας γίνεται ερήμην του, ότι ο ίδιος αφουγκράζεται στην παρούσα φάση «τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν τα κόμματα από τα κάτω και όχι εκ των άνω», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι η ενότητα των κομμάτων της αριστεράς μπορεί να γίνει είτε επειδή τα κόμματα αυτά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να παραμένουν κατακερματισμένα, είτε μέσω μίας συνολικής πολιτικής ανασύνθεσης.