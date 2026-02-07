Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το Σάββατο 7/2, το βιβλίο του «Ιθάκη» στα Ιωάννινα, μέσω πολιτικών μηνυμάτων.

Κάνοντας ολομέτωπη επίθεση στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη ο πρώην Πρωθυπουργός, είπε ότι έχει μετατρέψει τη χώρα σε μία «χώρα των καρτέλ, της διαφθοράς και της αδιαφάνειας».

Στην τοποθέτησή του, ο πρώην Πρωθυπουργός παρουσίασε τους επτά άξονες μιας νέας εθνικής πορείας, όπως διαμορφώθηκαν από το Ινστιτούτο του.

Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως είπε, κινούνται γύρω από την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την κοινωνική δικαιοσύνη και την τεχνολογική αυτονομία της χώρας.

Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του και με εμφανείς αναφορές στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, χρησιμοποίησε έντονο συμβολισμό: «Βρίσκομαι ξανά εδώ, για να σας καλέσω να αρματώσουμε το πλοίο για νέα ταξίδια, όπως λέω και στο τέλος του βιβλίου», είπε, στέλνοντας μήνυμα επανεκκίνησης.

Σφοδρή κριτική για διαφάνεια και δημόσιο χρήμα

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε στο πεδίο της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Όπως υποστήριξε, «την εξαετία 2020-2025, το 35% των συνολικών δημόσιων πόρων, δηλαδή πάνω από 27 δισ. διοχετεύτηκε μέσω αδιαφανών διαδικασιών. Παντού καρτέλ».

Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε: «αν τους πεις ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει να ζήσει, δεν του φτάνουν τα 800 ευρώ για να ζήσει, αυτοί που έχουν επιβάλει τη διασπάθιση σε ημέτερους του δημόσιου χρήματος και την καρτελοποίηση της οικονομίας, σου απαντάνε: Το τζάμπα πέθανε».

«Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου», τόνισε, παρουσιάζοντας στη συνέχεια την πρότασή του για ένα νέο θεσμικό εργαλείο: «ένα νέο εργαλείο. Τη Διαφάνεια. Μια ψηφιακή πλατφόρμα, που δεν αφήνει χώρο για την κουτοπόνηρη ή και χειρουργική συγκάλυψη της αλήθειας».

Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε πώς θα λειτουργούσε αυτό το σύστημα: «Τι θα άλλαζε αν αυτό το εργαλείο είχε τεθεί σε λειτουργία;» αναρωτήθηκε, για να απαντήσει ότι «μια δημόσια σύμβαση θα ήταν διαφανής και ορατή από τον κάθε πολίτη σε κάθε της βήμα. Από την προκήρυξη, την υπογραφή, την υλοποίηση, τις τυχόν τροποποιήσεις της, ως την παράδοση του έργου. Και με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης θα έβγαιναν εκτός δημόσιων πληρωμών όλες οι νομότυπες παρανομίες με τις οποίες ημέτεροι υπεξαιρούν το δημόσιο χρήμα».

Παρέμβαση για Μεταναστευτικό και Καρυστιανού

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε επίσης αναφορά στο Μεταναστευτικό, με σαφή αιχμή απέναντι στη ρητορική της Κυβέρνησης, αλλά και στο φόντο των δηλώσεων της Μαρίας Καρυστιανού. «Πρώτα και κύρια η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή, και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε: «όχι. Έχουμε ανθρώπους που προσπαθούν να σωθούν από τον πόλεμο, τη βία ή από την φτώχεια. Δεν μπορεί κάθε λίγο να έχουμε τραγωδίες στη θάλασσα και να δίνουμε συγχαρητήρια. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους απόλυτη διαφάνεια και αξιόπιστη έρευνα για το τι έγινε. Όχι άλλη συγκάλυψη».

Πολιτικά μηνύματα μέσω της «Ιθάκης»

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» αποτέλεσε, ταυτόχρονα, και πολιτικό εργαλείο. Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε το κοινό «να μην αφήσουμε την ιστορία στα χέρια των νικητών, προσωρινών νικητών θα πω εγώ, γιατί το μέλλον διαρκεί πολύ», ενώ σημείωσε ότι «η κοινωνία μας αναζητεί μια μεγάλη αφήγηση. Όχι ένα απλοϊκό μήνυμα», παραπέμποντας στις διεργασίες στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Χωρίς να αποκαλύπτει τις επόμενες κινήσεις του, ξεκαθάρισε πως «η προσπάθειά μας για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Απαιτεί σχέδιο, απαιτεί κινητοποίηση, απαιτεί χρόνο. Μα πάνω από όλα, απαιτεί όραμα και έμπνευση».

Κλείνοντας, έστειλε ένα ακόμη μήνυμα πολιτικής αντοχής και φιλοδοξίας: «Ξέρω ότι δεν σας προτείνω έναν εύκολο δρόμο. Αλλά εμείς εδώ, δεν είμαστε για τα εύκολα. Είμαστε για τα μεγάλα».

Ποιοι συμμετείχαν στο πάνελ

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχαν, πέρα από τον στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού Μιχάλη Καλογήρου, ο επικεφαλής του «ΚΟΣΜΟΥ» και πρώην ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης, ο γιατρός πνευμονολόγος και πρώην Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού» Γιώργος Μπουλμπασάκος, που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ, η ηθοποιός και Καθηγήτρια Υποκριτικής Μαρία Κατσουλίδη και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και συντονιστής της ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy Δημήτρης Κιτσικόπουλος.

Με πληροφορίες από: ERT NEWS