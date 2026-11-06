Σκηνικό έντονης πόλωσης απέναντι στην κυβέρνηση για την υπόθεση των Ποινικών Κωδίκων διαμόρφωσε από το Παρίσι ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια λάσπης και συκοφαντίας έχει «πολύ κοντά ποδάρια», αποδίδοντάς την σε μια πάγια τακτική του Κυριάκου Μητσοτάκη κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με κοινωνικά ή οικονομικά αδιέξοδα και άνοδο του πληθωρισμού.

Χαρακτήρισε τη συκοφαντία δίδυμη αδελφή της διαφθοράς και διερωτήθηκε αν υπήρχε η παραμικρή υπόνοια εναντίον του ή της κυβέρνησής του, πώς είναι δυνατόν ο σημερινός Πρωθυπουργός να μην την είχε αναδείξει στα επτάμιση χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία. Ζήτησε να μιλήσουν όλοι με συγκεκριμένα στοιχεία και ονόματα, επαναλαμβάνοντας με νόημα τη φράση της Ντόρας Μπακογιάννη «κλείστε το στόμα σας πουλάκια μου».

Η ολική αναμόρφωση και οι επιμέρους τροποποιήσεις

Αναφερόμενος στη διαδικασία ψήφισης των κωδίκων, εξήγησε ότι η ολική αναμόρφωση προέκυψε μέσα από πολυετή επιστημονική διαβούλευση με συμμετοχή όλων των κομμάτων από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Χριστόφορου Αργυρόπουλου, σε αντίθεση με τις κατά καιρούς επιμέρους τροποποιήσεις για τις οποίες αποκλειστική ευθύνη φέρει η εκάστοτε κυβέρνηση, όπως συνέβη τον Νοέμβριο του 2019 από τη Νέα Δημοκρατία.

Τόνισε πως κατά την ψήφιση, η Βουλή ήταν κανονικά ανοιχτή και υπήρχαν σαφείς προτροπές από τον νομικό κόσμο και πολιτικούς αντιπάλους, ανάμεσά τους και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ώστε να μη μείνει στα συρτάρια μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση, ενώ υπενθύμισε πως τη ρύθμιση είχε υπερψηφίσει και ο Χάρης Θεοχάρης.

Οι αλλαγές του Τσίπρα στους Ποινικούς Κώδικες το 2019

Δωροδοκία και δωροληψία: Ενώ θεσπίστηκε κακουργηματική μεταχείριση για σοβαρές μορφές δωροληψίας πολιτικών προσώπων, η ενεργητική δωροδοκία υπαλλήλου υποβαθμίστηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα. Η μεταβολή αυτή συμπίεσε τον χρόνο παραγραφής και, βάσει της αρχής αναδρομικής ισχύος του ευμενέστερου νόμου, οδήγησε στην παραγραφή σημαντικών υποθέσεων.

Ανώτατο όριο πρόσκαιρης κάθειρξης και πολιτικά δικαιώματα: Το πλαίσιο της πρόσκαιρης κάθειρξης για βαριά εγκλήματα μειώθηκε από τα 20 στα 15 έτη, θέτοντας ανώτατο πλαφόν σε δίκες εγκληματικών οργανώσεων. Συμπληρωματικά, καταργήθηκε η αυτόματη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων μέσω του παλαιού συστήματος παρεπόμενων ποινών, δημιουργώντας πολιτικές τριβές ως προς τις έννομες συνέπειες των καταδικών.

Ανθρωποκτονία με δόλο: Εισήχθη διαζευκτική ποινή έναντι της αποκλειστικής ισόβιας κάθειρξης, προβλέποντας πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών ανάλογα με τις περιστάσεις. Αντιθέτως, για πράξεις που τελέστηκαν σε βρασμό ψυχικής ορμής διατηρήθηκε το πλαίσιο της πρόσκαιρης κάθειρξης.

Κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών (μολότοφ): Η νομοθεσία κατέστη επιεικέστερη: η κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών (άρθρο 272 ΠΚ) μετατράπηκε από κακούργημα με κάθειρξη έως 20 έτη σε πλημμέλημα με φυλάκιση έως 3 έτη (ή τουλάχιστον 3 έτη επί κινδύνου για ανθρώπινες ζωές). Προβλέφθηκε επιπλέον έμπρακτη μετάνοια με απαλλαγή από την ποινή εάν ο υπαίτιος παρέδιδε αυτοβούλως τα υλικά πριν εξεταστεί από τις αρχές.

Βιασμός: Η αρχική πρόταση για ηπιότερο ποινικό πλαίσιο αποσύρθηκε μετά από έντονες αντιδράσεις και η βασική κύρωση διατηρήθηκε ως είχε. Παράλληλα, ο ομαδικός βιασμός διατηρήθηκε ως διακεκριμένη μορφή με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών, ενώ αν η πράξη επέφερε τον θάνατο του θύματος ορίστηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Διακεκριμένη κλοπή: Περιπτώσεις που διώκονταν ως διακεκριμένη κλοπή (όπως η τέλεση από συμμορία ή κατ’ επάγγελμα) υποβαθμίστηκαν σε απλή κλοπή, με ανώτατο όριο ποινής τη φυλάκιση έως 3 έτη.

Ρατσιστικό έγκλημα: Ενσωματώθηκε ειδική διάταξη για τη ρητή και αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση εγκλημάτων με ρατσιστικά κίνητρα.

Κατάργηση ν. 1608/1950 (καταχραστές Δημοσίου): Καταργήθηκε το αυστηρό καθεστώς του 1950, το οποίο προέβλεπε ποινές έως και ισόβια κάθειρξη για σοβαρές οικονομικές αξιόποινες πράξεις εις βάρος του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Αιχμές για Βελόπουλο

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε βολές κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, αναφέροντας ότι ο ρόλος του αποκαλύφθηκε μετά τις εκλογές, καθώς ο κ. Μητσοτάκης αναζητά κυβερνητικούς συνεταίρους σε πρόθυμους πολιτικούς χώρους.

Σχετικά με τις καταγγελίες του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, παρέπεμψε στον ίδιο, υπογραμμίζοντας ότι η σχετική προκαταρκτική εξέταση έχει τεθεί δύο φορές στο αρχείο.

Υπεραμυνόμενος της κυβερνητικής του θητείας, επεσήμανε ότι η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ καθορίστηκε από τη βασική διαχωριστική γραμμή της εποχής μεταξύ μνημονίου και αντιμνημονίου.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του προχώρησε σε εμβληματικές τομές, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, η ιθαγένεια των παιδιών των μεταναστών και η ταυτότητα φύλου, παραδεχόμενος ταυτόχρονα ότι εφαρμόστηκαν σκληρές δημοσιονομικές πολιτικές.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι παρότι μπορεί να του ασκηθεί κριτική για πολλά ζητήματα, δεν επιτρέπει σε κανέναν να τον αμφισβητεί σε θέματα ηθικής τάξης.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου

Όσον αφορά την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε έντονη ανησυχία για τη δημιουργία έντασης και τον κίνδυνο ναυτικών επεισοδίων χωρίς πραγματικό λόγο, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει ένδειξη ότι το καλώδιο διέρχεται από υφαλοκρηπίδα.

Διερωτήθηκε γιατί οι ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών δεν πραγματοποιήθηκαν πριν από έναν χρόνο, όταν τουρκικά πολεμικά πλοία είχαν παρεμποδίσει τις εργασίες ανοιχτά της Κάσου. Ευχήθηκε η υπόθεση να επιλυθεί ομαλά στη βάση του διεθνούς δικαίου, υπενθυμίζοντας ότι το έργο είχε δρομολογηθεί επί των ημερών του ως Eurasia Interconnector.

Αιχμές και προς τον Άδωνι Γεωργιάδη

Τέλος, ερωτηθείς για τα γενέθλια του Άδωνι Γεωργιάδη, του ευχήθηκε υγεία και καλό μυαλό, σχολιάζοντας ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του γίνονται με στόχο να παραμένει στην επικαιρότητα και να εξασφαλίσει υψηλότερη θέση στο ψηφοδέλτιο της εκλογικής του περιφέρειας, επειδή «βλέπει την πλάτη άλλων».

Κατέληξε επισημαίνοντας ότι αυτό που μένει στο τέλος δεν είναι η εφήμερη επιτυχία, αλλά το συνολικό δείγμα και το ήθος του καθενός.