Πολιτική θύελλα προκαλεί από χθες το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» και οι αναφορές του στο πολιτικό σκηνικό από την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έως την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος. Στις 762 σελίδες του ο πρώην πρωθυπουργός αφηγείται όσα συνέβησαν κατά την κρίσιμη διαπραγμάτευση που έκανε με τους Ευρωπαίους ηγέτες και κυρίως την καγκελάριο Μέρκελ και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε το 2015 και καταθέτει την δική του εκδοχή.

Στις σελίδες του μάλιστα, σταδιακά ο Αλέξης Τσίπρας ξεδιπλώνει την κριτική του για στενούς συνεργάτες και πυλώνες της κυβέρνησης του, όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αλλά και η Έφη Αχτσιόγλου, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς.

Το κεντρικό αφήγημα εξελίσσεται σε μία προσπάθεια να δοθούν εξηγήσεις για τα λάθη που έγιναν σε επίπεδο πολιτικών χειρισμών και να αποσοβηθούν οι ευθύνες. Ωστόσο, η κριτική που ασκείται από τον συγγραφέα του βιβλίου στους συνεργάτες του, δεν μπορεί να είναι άμοιρη ευθυνών για τον ίδιο, που τους επέλεξε.

Επιτυχία, σε εκδοτικό και επιχειρηματικό επίπεδο

«Είναι ένα βιβλίο που προσφέρει στην Δημοκρατία και τον πολιτικό πολιτισμό» είπε για το συγγραφικό πόνημα του Αλέξη Τσίπρα, ο εκδότης του Κώστας Δαρδανός. Ο ίδιος θα δώσει μέσα στη μέρα στοιχεία για τις πωλήσεις, τις ανατυπώσεις και το πώς εξαντλήθηκαν σε λίγες ώρες οι προπαραγγελίες. Χθες πάντως, το βιβλίο ειπώθηκε ότι αποτελεί εκδοτικό γεγονός … ανάλογα ανάρπαστο με το βιβλίο του Χάρι Πότερ. Και προφανώς με ανάλογα έσοδα για όσους τα καρπώνονται.

Εξίσου πυκνές πάντως ήταν και οι αντιδράσεις που προκάλεσε σε όσους αναφέρονται στις σελίδες του και βρίσκονται πλέον είτε να απαντούν οργισμένα είτε να δίνουν την δική τους οπτική για τα γεγονότα ή να απολογούνται για τις επικρίσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Οι σφοδρές αντιδράσεις

«Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου που πέφτει στα βράχια, δεν είναι έντιμο να ρίχνεις την ευθύνη στον υποπλοίαρχο και τους μούτσους» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας χθες για το βιβλίο.

Στο ίδιο κλίμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε με οξύ τόνο: «Πάντα πουλούσε παραμύθι».

Ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «με όρους κυρίως πολιτικού κουτσομπολιού, επιχειρεί, όχι μόνο να δικαιωθεί και να δικαιώσει τις αντιλαϊκές επιλογές του ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση, αλλά κυρίως να κάνει μια δήλωση νομιμοφροσύνης στο σύστημα, έτσι ώστε το τελευταίο να τον ξαναεμπιστευτεί στο πλαίσιο των διεργασιών ανασύνθεσης που γίνονται».

Αιχμηρή ήταν η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία τόνισε ότι «αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία».

Η Ελληνική Λύση σχολίασε ότι «ο κ. Τσίπρας ούτε δεινός ρήτορας υπήρξε ποτέ, ούτε δεινός συγγραφέας και το κυριότερο, ούτε «δεινός με την αλήθεια».

Ο Δημήτρης Νατσιός είπε ότι «τώρα επιχειρεί νέο πολιτικό ρεσάλτο μέσω…”Ιθάκης”. Τώρα όμως ο λαός τον ξέρει».

Ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι από Ιθάκη θα καταλήξει Τιτανικός. Σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram, κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι προσπάθησε να τον «ρίξει» από τον ΣΥΡΙΖΑ, «οργανώνοντας δύο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού».

Ακόμα τον κατηγορεί για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ του συζύγου του Τάιλερ Μακμπέθ και της Μπέττυς Μπαζιάνα, σημειώνοντας μάλιστα ότι τα «αγγλικά της συντρόφου του Αλέξη Τσίπρα είναι λίγο χειρότερα» από αυτά του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης από την πλευρά του σχολίασε ότι με την «Ιθάκη» ο πρώην πρωθυπουργός κάνει μία «φιλότιμη προσπάθεια να διαστρεβλώσει όσα έγιναν εκείνες τις ημέρες», ενώ τονίζει πως με τις πολιτικές που εφάρμοσε «έστρωσε το δρόμο στο Μητσοτάκη».