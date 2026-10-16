Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.

Ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, αμφισβητώντας τη θέση του περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι τμήμα της αντιπολίτευσης προτιμά τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη από μια προοδευτική διακυβέρνηση.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας άσκησε οξεία κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, τα καύσιμα, αλλά και τους χειρισμούς στην υπόθεση της αποπεμφθείσας Πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η μετωπική σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκαν οι σχέσεις της ΕΛ.Α.Σ. με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον πρώην πρωθυπουργό να αφιερώνει μεγάλο μέρος της ομιλίας του στις επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι δεν πρόκειται να απαντήσει με προσωπικούς χαρακτηρισμούς ούτε να επιτρέψει να μετατραπεί η αντιπαράθεση σε «εμφύλιο στον προοδευτικό χώρο», υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια συζήτηση εξυπηρετεί πολιτικά μόνο την κυβέρνηση.

Ωστόσο, αμφισβήτησε ευθέως τις αναφορές της Χαριλάου Τρικούπη περί αποκλεισμού συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία:

«Ο κ. Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι αποκλείει τη συνεργασία με τη ΝΔ… Έχει επίσης όμως πει στη ΔΕΘ ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει με την ψήφο του και χθες δήλωσε πως πρωθυπουργός θα γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Πώς συνάδουν όλα αυτά μαζί, ας μου εξηγήσει κάποιος, ιδίως όταν στις μετρήσεις όλες η ΝΔ παραμένει στην πρώτη θέση; Αν ούτε ένας πολίτης δεν πιστεύει πως είναι πιθανή μια συγκυβέρνηση δική μου με τη Δεξιά, υπάρχει άραγε έστω ένας πολίτης που να αποκλείει εντελώς την πιθανότητα συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι πίσω από την τακτική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ κρύβεται υπαρξιακή αγωνία:

«Μερικοί στην αντιπολίτευση προτιμούν χίλιες φορές τον Μητσοτάκη και τη Δεξιά από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την ΕΛΑΣ… Νόμιζαν οι αφελείς πως αν έχανε ο Τσίπρας, θα ήταν αυτοί η εναλλακτική λύση. Κι όμως, εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Τους έστρωσα τον δρόμο, μήπως και τα καταφέρουν αυτοί απέναντι στη Δεξιά. Και τι έκαναν τρία χρόνια τώρα; Τίποτα».

«Ασύμβατες ευθείες με τη δεξιά»

Αποκρούοντας τις επικρίσεις για τη συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ και τον Πάνο Καμμένο, ο Αλέξης Τσίπρας επικαλέστηκε το πολιτικό αποτύπωμα της περιόδου 2015-2019, χαρακτηρίζοντάς την ως «πρώτη φορά Αριστερά».

Όπως ανέφερε, η τότε κυβέρνηση πέραν της μάχης με τη τρόικα και τα μνημόνια υλοποίησε προοδευτικές τομές, όπως:

Την απόδοση ιθαγένειας στα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα.

Τη θεσμοθέτηση της ταυτότητας φύλου.

Την επίλυση του Μακεδονικού με τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Σειρά θετικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της εργασίας.

«Εμείς με τη Δεξιά είμαστε ασύμβατες ευθείες. Μην το ταλαιπωρούμε άλλο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολίτης που να θεωρεί πιθανό να δει εμένα στα ίδια κυβερνητικά έδρανα με τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και με τον Πιερρακάκη, τον Δένδια, τον Χατζηδάκη, τον Βενιζέλο ή τον Στουρνάρα», τόνισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι «άλλοι πρέπει να ξαναδούν τις τεθλασμένες τους».

Παράλληλα, έστειλε μηνύματα και προς την πλευρά των ανεξάρτητων βουλευτών, υπενθυμίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο παραιτήθηκε από βουλευτής χωρίς να οικοδομήσει τα πολιτικά του σχέδια πάνω σε βουλευτικά προνόμια ή κρατικές αποζημιώσεις.

Κριτική στην Κυβέρνηση: Ακρίβεια, καύσιμα και ο στόχος του 25%

Στρέφοντας τα βέλη του προς την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε την ακρίβεια ως ένα «αόρατο μνημόνιο» που πλήττει τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.

Σχετικά με τα επιχειρήματα περί εισαγόμενου πληθωρισμού λόγω των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία, διερωτήθηκε γιατί βασικά αγαθά όπως το γάλα, το ψωμί και το κρέας είναι ακριβότερα σε ένα σούπερ μάρκετ στο Περιστέρι ή την Καλαμαριά από ό,τι στο Παρίσι ή το Βερολίνο, αποδίδοντας την ευθύνη στην ανεξέλεγκτη δράση των καρτέλ.

Όσον αφορά τα μέτρα για τα καύσιμα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην αντλία και όχι στη δομή του κόστους, επισημαίνοντας ότι:

Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται στα 1,55 ευρώ/λίτρο (40% ακριβότερο από την περσινή έναρξη). Τα μέτρα επιδότησης ισχύουν μόλις για 17 ημέρες (έως τις 31 Οκτωβρίου). Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται πάνω από τον πήχη των 1,40 ευρώ/λίτρο που πρότεινε η επιστημονική μελέτη της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ. επανέφερε τις τέσσερις προτάσεις του κόμματός του:

Επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων.

Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών.

Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο μισό.

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τον εκλογικό στόχο του 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ομολογία των ορίων της δυναμικής της ΝΔ, σημειώνοντας ότι αν υπήρχε προοπτική αυτοδυναμίας η κυβέρνηση θα είχε προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Υπόθεση Γκιλφόιλ: Αιχμές για τις Σχέσεις με τις ΗΠΑ

Εκτενή αναφορά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και στο ζήτημα της αποπομπής της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση φέρνει σε εμφανή αμηχανία την κυβέρνηση.

«Τελικά οι Αμερικανοί στέλνουν σε κάθε χώρα τον Πρεσβευτή που της ταιριάζει. Στην Ελλάδα επί της πρωθυπουργίας μου έστειλαν τον Πρεσβευτή τους από την Ουκρανία. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, του συμμάχου που λέει ‘ναι σε όλα’, έστειλαν την κυρία Γκιλφόιλ», ανέφερε.

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει διαψεύσει τις αναφορές περί δηλώσεων της Πρέσβειρας για τη δυνατότητα των ΗΠΑ να ρίξουν εκλεγμένη κυβέρνηση, ενώ στηλίτευσε τη στάση της Αθήνας απέναντι στα δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, τονίζοντας ότι η στάση αυτή δεν παραπέμπει σε κυρίαρχο κράτος αλλά σε «μπανανία».

Στόχος η νίκη και η ενότητα της προοδευτικής παράταξης

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι ο στόχος της ΕΛ.Α.Σ. δεν είναι η δεύτερη θέση στις εκλογές, αλλά η νίκη και η συγκρότηση προοδευτικής διακυβέρνησης.

«Δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε την προοδευτική παράταξη, είμαστε εδώ για να ενώσουμε την προοδευτική παράταξη. Χτίζουμε μια νέα πολιτική ταυτότητα με ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα: κοινωνικό, πατριωτικό, προοδευτικό. Πάμε να δημιουργήσουμε το ρεύμα της νίκης», κατέληξε.