Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης 16/12, στην Πάτρα σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», θέτοντας ταυτόχρονα στο επίκεντρο την ανάγκη για μια νέα, ισχυρή προοδευτική πολιτική πρόταση.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η κοινωνία έχει ανάγκη από ένα σοκ εντιμότητας και εμπιστοσύνης», σημειώνοντας πως οι πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής παράταξης νίκης είναι σήμερα πιο αναγκαίες από ποτέ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο νόστος της δικαιοσύνης, της προόδου και της αλλαγής είναι ισχυρότερος από κάθε φουρτούνα».

Ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο όχι απλώς για κυβερνητικά λάθη, αλλά για «μια λάθος κυβέρνηση», η οποία, όπως ανέφερε, εφαρμόζει «τα καταστροφικά δόγματα ενός άγριου, βαλκανικού τύπου νεοφιλελευθερισμού».

Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφθορά, νεποτισμό, ακρίβεια, διεύρυνση των ανισοτήτων, στεγαστική κρίση και μαζική μετανάστευση νέων, ενώ χαρακτήρισε τον φετινό προϋπολογισμό ως «καθρέφτη αυτής της πολιτικής».

Αναφερόμενος στο βιβλίο του, τόνισε ότι η σφοδρή πολεμική που δέχθηκε δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά κυρίως τον φόβο που όπως είπε προκαλεί το πολιτικό μήνυμα του μέλλοντος.

«Αυτό που τους βολεύει είναι η στασιμότητα και η απάθεια. Η ‘Ιθάκη’ απειλεί αυτόν τον βάλτο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το έργο του επιχειρεί να συνδέσει το χθες με το αύριο μιας χώρας που θα σέβεται το κράτος δικαίου, τη Δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «η εντιμότητα αναδείχθηκε σε κανόνα», σε αντίθεση όπως υποστήριξε, με τη σημερινή κατάσταση την οποία περιέγραψε ως έναν «απέραντο βάλτο διαφθοράς: από τις υποκλοπές και τα Τέμπη, μέχρι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα καρτέλ σε ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα και τράπεζες.»

Στο ίδιο πλαίσιο, στάθηκε εκτενώς στις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τους εγκατέλειψε, επενδύοντας σε ένα «θνησιγενές παραγωγικό μοντέλο» με επίκεντρο το real estate και τον τουρισμό. Ειδική μνεία έκανε στη διαχείριση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, υποστηρίζοντας ότι αξιοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση πελατειακών δικτύων, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να αποτελεί, όπως είπε, «μόνο την κορυφή του παγόβουνου».

Απευθυνόμενος ευθέως στον πρωθυπουργό, κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθυνθεί ανοιχτά στην κοινωνία και όχι να επενδύει στην προπαγάνδα και την απαξίωση. «Η δυσοσμία της διαφθοράς δεν κρύβεται πια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποίησε ότι η απώλεια εμπιστοσύνης στους θεσμούς δημιουργεί εύφορο έδαφος για την άκρα Δεξιά και την αντιπολιτική, ενώ υπογράμμισε ότι χωρίς ένα βαθύ «σοκ εντιμότητας», το κράτος παραμένει άδικο και αναποτελεσματικό, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Κλείνοντας, τόνισε την ανάγκη για ριζική αλλαγή πολιτικών συσχετισμών και τη συγκρότηση μιας νέας, ισχυρής προοδευτικής παράταξης, μέσα από διαδικασίες «από τα κάτω» και ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή δεν είναι απλώς κομματικό ζητούμενο, αλλά «κοινωνική και εθνική ανάγκη».

Η εκδήλωση άνοιξε με παρέμβαση του εκπροσώπου κτηνοτρόφων Απόστολου Νεμουτιάνου από τον Δήμο Ερυμάνθου Αχαΐας, ο οποίος παρουσίασε τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου και τα βασικά αιτήματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ