«Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα σημασία έχει να πιάνει τα ποντίκια»· Με αυτή την ιστορική φράση του Ντενγκ Σιαοπίνγκ, του μεγάλου μεταρρυθμιστή του υπ’ αυτού σοσιαλισμού made in China, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει τα σχέδια του για την ολική επαναφορά του, με συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που έδωσε στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Λίγες μόλις ημέρες μετά από την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει τα χαρτιά του, μιλώντας για το τέλος της σχέσης του με τον ΣΥΡΙΖΑ, για τις προθέσεις του να συμβάλει σε μια νέα πολιτική προσπάθεια, αλλά και για τη θέση του στο ιδεολογικό φάσμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας, αν και αποφεύγει να μιλήσει ρητά για τη δημιουργία νέου κόμματος, περιγράφει με σαφήνεια το όραμά του για μια πολιτική κίνηση που θα γεννηθεί από την κοινωνία, με στόχο την ανατροπή της σημερινής πολιτικής κατάστασης. Ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για παραδοσιακή πολιτική δομή τύπου κόμματος, ομπρέλας ή εκλογικού συνδυασμού, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στην νέα εποχή».

Τονίζει ότι αυτό που προέχει είναι η κινητοποίηση «από τα κάτω», θέτοντας στο επίκεντρο τους πολίτες, οι οποίοι, όπως λέει, είναι οι μόνοι που μπορούν να «ανατρέψουν τα επάνω».

Χωρίς να προσφέρει συγκεκριμένες απαντήσεις για τη μορφή ή το χρονοδιάγραμμα του νέου εγχειρήματος, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις βασικές του Αρχές. Κάνει λόγο για την ανάγκη ενός μεγάλου, ριζοσπαστικού σοκ στο πολιτικό σύστημα, «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας», που θα επανασυνδέσει την πολιτική με την ηθική και την εξουσία με τους πολίτες.

Οραματίζεται μια νέα πολιτική κουλτούρα, στην οποία «η χώρα θα αποκτήσει ξανά περηφάνια – όχι εθνικιστική, αλλά περηφάνια του αυτοσεβασμού». Αναφέρεται στην ανάγκη για ένα «μεγάλο άλμα προς τα εμπρός» – θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό – που θα βγάλει τη χώρα από τη στασιμότητα και την ανισότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ανάγκη για έναν «νέο πατριωτισμό», τον οποίο περιγράφει ως υπέρβαση των παραδοσιακών ιδεολογικών ορίων. Μιλώντας για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και την κοινωνική δικαιοσύνη, ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει πως η πολιτική δεν μπορεί να συνεχίσει να υπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων.

Ασκεί έντονη κριτική στο σύστημα διακυβέρνησης που, όπως υποστηρίζει, έχει μετατρέψει το κράτος σε μηχανισμό πλουτισμού ορισμένων εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, σημειώνοντας πως «η διαφθορά, η χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, η προκλητική στήριξη του μεγάλου πλούτου και η παράλυση των θεσμών απαιτούν την αφύπνιση και την κινητοποίηση των πολλών».

Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει ευθεία αναφορά στη συνολική εικόνα της χώρας εντός της Ευρώπης, δηλώνοντας πως «η Ελλάδα είναι τελευταία στην αμοιβή της εργασίας και πρώτη στη φορολόγησή της».

Καυτηριάζει την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφέροντας ότι η Ελλάδα είναι «πρωταθλήτρια στη χαμηλή φορολόγηση των μερισμάτων, στη χειραγώγηση της ενημέρωσης, στην έκπτωση του κράτους δικαίου, στην ανικανότητα και τη διαφθορά, που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές».

Παράλληλα, καλεί σε ανασύνθεση της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμαχιών ή ευρύτερων συγκλίσεων στο μέλλον.

Ο Τσίπρας δηλώνει ξεκάθαρα πως «η σχέση μου με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια σχέση ζωής, αλλά έχει κλείσει», τονίζοντας ότι η αποχώρησή του δεν είναι πράξη ανταγωνισμού, αλλά «μια απόφαση υπέρβασης».

Επιχειρεί να ρίξει τους τόνους απέναντι στην κριτική που δέχεται, κυρίως από στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης, οι οποίοι τον κατηγορούν για απόπειρα διάσπασης του κόμματος, λέγοντας πως δεν πρόκειται να εμπλακεί σε «στρατολογήσεις» βουλευτών ή στελεχών.

Μάλιστα, όσον αφορά το ενδεχόμενο να τον ακολουθήσουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας απαντά πως δεν θα υποδείξει σε κανέναν το τι πρέπει να πράξει, δηλώνοντας ότι αυτό είναι ζήτημα «συνείδησης».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τοποθέτησή του ως προς την πολιτική του ταυτότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει αποστάσεις από την παραδοσιακή Αριστερά, δηλώνοντας πως αν και τοποθετεί τον εαυτό του στον αντίθετο πόλο από τη Δεξιά, «λίγη σημασία έχει πόσο αριστερά στην κλίμακα τοποθετούμε τον εαυτό μας». Αυτό που μετράει, όπως λέει, είναι η αποτελεσματικότητα προς το όφελος της κοινωνίας.

Παραπέμπει μάλιστα έμμεσα στον Ντενγκ Σιαοπίνγκ, με τη φράση «Αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ευημερίας», υποδηλώνοντας ότι η ιδεολογική ταυτότητα δεν έχει νόημα, αν δεν συνοδεύεται από ουσιαστικό αποτέλεσμα.