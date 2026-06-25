O Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, μετά την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Ο πρώην πρωθυπουργός, μιλώντας στον Alpha εξήγησε τους λόγους πίσω από τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας ότι έρχεται να καλύψει ένα εμφανές έλλειμμα στο πολιτικό σκηνικό των τελευταίων ετών.

Όπως επεσήμανε, η μακρά περίοδος πολιτικής κυριαρχίας ενός μόνο κόμματος λειτούργησε αρνητικά για τη χώρα, τροφοδοτώντας κυβερνητικές συμπεριφορές αλαζονείας.

«Ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει»

Αναφερόμενος στο πρώην κόμμα του, ο κ. Τσίπρας ήταν κατηγορηματικός, σημειώνοντας ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε ιστορικά. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν αποτελεί μια προσπάθεια αναπαραγωγής του παρελθόντος, αλλά ένα φρέσκο ξεκίνημα. Στόχος είναι η έκφραση των ίδιων προοδευτικών αξιών, αλλά μέσα από μια σύγχρονη πολιτική προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη δυναμική που αναπτύσσει το νέο εγχείρημα, αναφέροντας ότι μέσα σε μόλις 26 ημέρες η ΕΛ.Α.Σ. έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες μέλη. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί σαφή «δήλωση κυβερνησιμότητας» και αποδεικνύει την ανάγκη των πολιτών για μια νέα, αξιόπιστη πρόταση.

Στόχος η διακυβέρνηση και όχι η απλή διαμαρτυρία

«Δεν επέστρεψα στην ενεργό πολιτική δράση για να καταγράφω ποσοστά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας ότι η ΕΛ.Α.Σ. φιλοδοξεί να αποτελέσει κυβερνώσα δύναμη και όχι ένα κόμμα που περιορίζεται στον ρόλο της στείρας διαμαρτυρίας ή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις προσωπικές του επιδιώξεις, συμπλήρωσε:

«Δεν έχω τέτοια ανάγκη. Υπήρξα ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας, ένα σπουδαίο επίτευγμα. Έχασα, αποχώρησα, αλλά μπορώ να κυκλοφορώ στον δρόμο με το κεφάλι ψηλά. Μπορεί να μου καταλογίζουν λάθη, αλλά κανείς δεν με κατηγόρησε για ανεντιμότητα. Δεν επιστρέφω για να γίνω απλώς αρχηγός της αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία, καταθέτοντας μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα διεκδικήσει την πρωτιά και τη διακυβέρνηση της χώρας».

Μήνυμα σε στελέχη: «Δεν υπάρχουν “ρεζερβέ” θέσεις για κανέναν»

Όσον αφορά τα στελέχη και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να μετακινηθούν στην ΕΛ.Α.Σ., ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, τονίζοντας ότι κανένας δεν αποκλείεται, αλλά και κανένας δεν έχει εξασφαλισμένη θέση εκ των προτέρων.

«Δεν διοργανώνω κάποιο πάρτι για να προσκαλώ φίλους στο σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Πρόκειται για μια νέα, συλλογική προσπάθεια που γεννιέται μέσα στην κοινωνία. Από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισα ότι δεν υπάρχουν αποκλεισμοί, υπό δύο απαράβατους όρους: πρώτον, ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα συγκροτηθεί παρασκηνιακά μέσα στη Βουλή — αν κάποιοι βουλευτές επιθυμούν να παραιτηθούν από τις έδρες τους και να έρθουν, είναι ευπρόσδεκτοι.

Δεύτερον, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις. Όταν συγκροτηθούν τα συλλογικά μας όργανα, οι αποφάσεις για τις υποψηφιότητες θα ληφθούν με απόλυτα ισότιμη μεταχείριση για όλα τα μέλη. Δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν, αλλά ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν».