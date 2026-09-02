Το συνολικό όραμά του για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας ξεδιπλώνει στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. Η κεντρική ομιλία ξεκίνησε λίγο μετά τις 20:30, σε ανοιχτή εκδήλωση που φιλοξενείται στο συνεδριακό κέντρο «Porto Palace».

Το σχέδιο βασίζεται στο τρίπτυχο: «Παράγουμε περισσότερο. Μοιράζουμε δικαιότερα. Ζούμε καλύτερα». Όπως εξηγούν στενοί συνεργάτες του, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε επιμέρους μέτρα, αλλά συνιστά «ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης».

Στην κορυφή της ατζέντας των εξαγγελιών αναμένεται να κυριαρχήσουν δύο κρίσιμες παρεμβάσεις: η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης και η καθιέρωση μιας υποχρεωτικής «Πατριωτικής Εισφοράς». Σκοπός των μέτρων αυτών, σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντός του, είναι η χρηματοδότηση του παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας και η δικαιότερη ανακατανομή του πλούτου.

Live η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα:

Πλήρως κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισ. ευρώ

Το σχέδιο που θα παρουσιαστεί είναι αυστηρά κοστολογημένο, με τις πηγές χρηματοδότησης να είναι ήδη εξασφαλισμένες. Για την τετραετία 2027-2030 προβλέπονται παρεμβάσεις συνολικού μικτού κόστους 7,39 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το οικονομικό πλαίσιο δομείται ως εξής:

Μικτό κόστος μέτρων: 7,39 δισ. ευρώ.

Μόνιμα νέα έσοδα: 1,92 δισ. ευρώ.

Καθαρή δαπάνη: 5,47 δισ. ευρώ.

Διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος: 5,60 δισ. ευρώ.

«Το σχέδιο κλείνει και αφήνει αποθεματικό», διαμηνύουν οι συνεργάτες του, σπεύδοντας να διευκρινίσουν πως στα παραπάνω νούμερα δεν έχουν καν υπολογιστεί τα πρόσθετα έσοδα που θα προκύψουν από την «Πατριωτική Εισφορά». Οι ακριβείς λεπτομέρειες για το ποιοι θα είναι οι υπόχρεοι της συγκεκριμένης εισφοράς, το ύψος της και ο τρόπος υπολογισμού της, αναμένεται να εξειδικευτούν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια της ομιλίας.

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και φορολογικές ρυθμίσεις

Ο κεντρικός πυλώνας του προγράμματος φέρει την ονομασία Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης. Το νέο αυτό εργαλείο φιλοδοξεί να αποτελέσει τον διάδοχο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναλαμβάνοντας την κεντρική χρηματοδότηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Την ίδια στιγμή, το σχέδιο δρομολογεί τον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες, μια κίνηση που θα λειτουργήσει συνδυαστικά με την καθιέρωση της «Πατριωτικής Εισφοράς».

Το δόγμα της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

Βασικός κανόνας της νέας πρότασης είναι η απόλυτη δημοσιονομική πειθαρχία: δεν θα υπάρξει καμία εξαγγελία μόνιμης παροχής χωρίς να υποδεικνύεται η αντίστοιχη μόνιμη πηγή εσόδων, ενώ απαγορεύεται η κάλυψη μόνιμων δαπανών από έκτακτα έσοδα.

«Καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση», είναι το σαφές μήνυμα που εκπέμπεται, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να προσθέσει στην ομιλία του: «Καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση και καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα».

Η σταδιακή εφαρμογή, η διαρκής αξιολόγηση πριν από την επέκταση των μέτρων και η ετήσια επανεξέτασή τους αποτελούν τον «οδικό χάρτη» του προγράμματος. Κύκλοι του Αλέξη Τσίπρα, θέλοντας να συνδέσουν την αυστηρή κοστολόγηση με την κοινωνική πολιτική, υπογραμμίζουν: «Δημοσιονομική αξιοπιστία δεν σημαίνει κοινωνική ακινησία. Αντίθετα, είναι προοδευτική υποχρέωση, γιατί μόνο ένα αξιόπιστο κράτος μπορεί να προστατεύει σταθερά τους πιο αδύναμους».

Συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του σχεδίου, οι ίδιες πηγές καταλήγουν με νόημα: «Λέμε από πριν τι χωράει, πότε χωράει και ποιος το πληρώνει».