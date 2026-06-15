Με αφετηρία τη Νίκαια, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε την πρώτη του ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο κ. Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής, ξεκαθαρίζοντας πως η επιλογή της Κοκκινιάς δεν έγινε τυχαία. «Ξεκινάμε την προσπάθειά μας από έναν τόπο γεμάτο αγώνες και αξιοπρέπεια. Αντλούμε δύναμη από τις κατακτήσεις και τις θυσίες εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, και με αυτή την κληρονομιά θα προχωρήσουμε μακριά», υπογράμμισε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι το νέο κόμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει τη φωνή της κοινωνικής βάσης: «Κάνουμε αρχή από τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, καθώς στόχος μας είναι να εκπροσωπήσουμε τον κόσμο της εργασίας, τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης».

Δείτε την ομιλία του Τσίπρα στη Νίκαια:

Από την εκδήλωση δεν έλειψαν και οι χιουμοριστικές αναφορές, με τον πρώην πρωθυπουργό να σχολιάζει την παρουσία ενός ομιλητή: «Για πρώτη φορά βλέπουμε σε εκδήλωσή μας έναν Μητσοτάκη που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από το εντιμόμετρο».

Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε εξαιρετικά αισιόδοξος για την πορεία του εγχειρήματος, σημειώνοντας πως «μέσα σε ελάχιστες ώρες αναδειχθήκαμε σε αξιωματική αντιπολίτευση», ενώ συμπλήρωσε με αυτοπεποίθηση ότι «σε μερικούς μήνες είναι εφικτό να γίνουμε κυβέρνηση».

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και το δίλημμα της κάλπης

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου, αποδομώντας το κυβερνητικό επιχείρημα περί πολιτικής σταθερότητας.

«Μπορεί να θεωρείται σταθερότητα το να βυθιζόμαστε στα σκάνδαλα, στη διαφθορά και στην έξαρση της αδικίας; Αν αυτό είναι σταθερότητα, τότε τι συνιστά την αστάθεια; Στην πραγματικότητα, πρόκειται για τη χειρότερη μορφή αστάθειας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Περιέγραψε την παρούσα συγκυρία ως έναν «βάλτο ακρίβειας και αδικίας» και τόνισε την ανάγκη για μια νέα, προοδευτική τροχιά στη χώρα.

Θέτοντας μάλιστα με σαφήνεια τις διαχωριστικές γραμμές για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε: «Το πραγματικό δίλημμα των επόμενων εκλογών συμπυκνώνεται στο: στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα».

Οι πέντε άξονες των προγραμματικών παρεμβάσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε αναλυτικά τις πέντε βασικές προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την αναδιοργάνωση του κράτους και της οικονομίας:

Αρχικά, πρότεινε την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για μακροχρόνια συμβόλαια σταθερής τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε να θωρακιστούν καταναλωτές και επιχειρήσεις από τα σκαμπανεβάσματα του χρηματιστηρίου ενέργειας. Παράλληλα, ζήτησε μια ΔΕΗ με ενισχυμένο δημόσιο ρόλο, προσανατολισμένη στις ανάγκες των πολιτών.

Εν συνεχεία, χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι τα funds απαιτούν από τους δανειολήπτες να αποπληρώσουν το 80%, το 90% ή και το 100% της ονομαστικής αξίας των χρεών τους. Αντιπρότεινε τη σύσταση ενός δημόσιου φορέα διαχείρισης, ο οποίος θα εξαγοράζει τα δάνεια από τα funds και θα προχωρά σε απευθείας, βιώσιμες ρυθμίσεις με τους πολίτες.

Εισηγήθηκε, επίσης, τη δωρεάν μετακίνηση για τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πραγματική ανάγκη χρήσης των συγκοινωνιών. Τόνισε ότι το μέτρο είναι πλήρως κοστολογημένο και η δαπάνη του είναι σαφώς μικρότερη από άλλες κρατικές επιδοτήσεις, επισημαίνοντας ότι η μετακίνηση αποτελεί δικαίωμα και όχι προνόμιο.

Έπειτα, χαρακτήρισε τις εισαγωγικές εξετάσεις ένα «απάνθρωπο και ψυχοφθόρο σύστημα» και τάχθηκε υπέρ της κατάργησής τους. Στόχος είναι το Λύκειο να ανακτήσει τον αυτόνομο μορφωτικό του ρόλο και οι οικογένειες να απαλλαγούν από τα μεγάλα έξοδα της παραπαιδείας και των φροντιστηρίων.

Τέλος, στάθηκε ιδιαίτερα στις απολαβές των λειτουργών της υγείας, της παιδείας και των πανεπιστημίων. Χαρακτήρισε «ντροπή» το γεγονός ότι επιστήμονες και εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, με πολυετείς σπουδές και τεράστια προσφορά, αμείβονται με μισθούς των 800 και 1.000 ευρώ.