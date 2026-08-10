Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας σε νέα συνέντευξή του, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως «σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στρέφεται κατά της κατάστασης που επικρατεί στην ελληνική Δικαιοσύνη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «καλώς που υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί». Όπως υποστηρίζει, η Δικαιοσύνη είναι «ουσιαστικά ευνουχισμένη από την ηγεσία της που διορίζεται από αυτή την κυβέρνηση», ενώ κάνει λόγο ακόμη και για δημιουργία «ενός καθεστώτος».

«Έχουμε γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» αναφέρει, φέρνοντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του στο in.gr, ο πρώην πρωθυπουργός κατατάσσει τη διαφθορά, μαζί με την ακρίβεια, στα δύο σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τη χώρα. Όπως επισημαίνει, «αν το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο είναι η ακρίβεια», τότε «η διαφθορά είναι επίσης το δεύτερο κρίσιμο μέγεθος που αφορά την ελληνική κοινωνία».

«Σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω»

Αναφερόμενος στην πολιτική του επιστροφή και στις διαφορές που έχει σήμερα σε σχέση με το 2015, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία που απέκτησε από τη διακυβέρνηση της χώρας. Όπως λέει, το 2015 γνώριζε ποιο ήταν το σχέδιό του και τι ήθελε να πετύχει, όμως δεν είχε την ίδια γνώση για το πώς θα μπορούσε να το υλοποιήσει.

«Έχοντας τώρα αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Και ξέρω τι είναι αυτό που γίνεται και τι είναι αυτό που δεν γίνεται», τονίζει.

Παράλληλα, επιχειρεί να υπογραμμίσει τη σημασία του ρεαλισμού στην πολιτική, θέτοντας το ερώτημα πόσο αξιόπιστη θα ήταν μια υπόσχεση για άμεση και θεαματική βελτίωση της ζωής των πολιτών.

«Η πολιτική», σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ., «δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά είναι η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στην ανάγκη για «μικρές καθημερινές νίκες», οι οποίες μπορούν σταδιακά να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και να διευρύνουν «τα συμφέροντα των πολλών».

«Εχθρός δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα πολύ ισχυρά συμφέροντα»

Ο Αλέξης Τσίπρας απορρίπτει την άποψη ότι μια διαφορετική πολιτική πορεία θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως υποστηρίζει, «δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εχθρός ή αντίπαλος», αλλά οι παγιωμένες αντιλήψεις και, κυρίως, «τα πολύ ισχυρά συμφέροντα τα οποία θα αντισταθούν σε ένα τέτοιο σχέδιο».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το βασικό πρόβλημα σήμερα δεν είναι η ίδια η οικονομία της αγοράς, αλλά η στρέβλωσή της εξαιτίας των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων. «Αυτό το οποίο πρέπει πρωτίστως να πούμε είναι να λειτουργήσει ο καπιταλισμός με όρους κανονικότητας», σημειώνει.

Ως σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αναδεικνύει την ακρίβεια, την οποία συνδέει κυρίως με τρεις τομείς: τη στέγη, την ενέργεια και τα τρόφιμα.

Ο ίδιος απορρίπτει την άποψη ότι η ακρίβεια αποτελεί αποκλειστικά εισαγόμενο φαινόμενο, υποστηρίζοντας πως σημαντικό μέρος της οφείλεται στην αισχροκέρδεια, στα καρτέλ, στα ολιγοπώλια και στην απουσία πολιτικής βούλησης από την κυβέρνηση για σύγκρουση με τα συγκεκριμένα συμφέροντα.

Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, προτείνει τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Τιμών, το οποίο θα καταγράφει την πορεία κάθε προϊόντος «από το χωράφι στο ράφι» και θα ελέγχει τα περιθώρια κέρδους σε όλα τα στάδια της αλυσίδας.

«Το ζήτημα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα»

Ο Αλέξης Τσίπρας τάσσεται κατά της αντιμετώπισης της ακρίβειας κυρίως μέσω επιδοματικών πολιτικών.

«Το ζήτημα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα», σημειώνει, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος.

Όπως αναφέρει, «η λογική μας δεν είναι να επιδοτούμε προκειμένου να αντιμετωπίζουμε την κρίση, διότι δεν λύνεις κανένα πρόβλημα έτσι».

Χωρίς να αποκλείει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής στήριξης σε όσους τη χρειάζονται, επιμένει ότι η ουσιαστική λύση βρίσκεται στην αντιμετώπιση των αιτιών της ακρίβειας. «Δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ακρίβειας με τα pass και τις επιδοτήσεις. Αντιμετωπίζεται με μια πιο αποφασιστική πολιτική σύγκρουσης με τα μεγάλα συμφέροντα», υποστηρίζει.

«Αύξηση των μισθών, μείωση του κόστους ζωής»

Σχετικά με τα εισοδήματα, ο Αλέξης Τσίπρας μετατοπίζει την έμφαση από τον κατώτατο μισθό στον μέσο μισθό, αλλά κυρίως στην πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών.

«Δεν έχουμε μειώσεις μισθών, αλλά έχουμε αυξήσεις των τιμών. Άρα το διαθέσιμο εισόδημα, η αγοραστική δύναμη έχει περιοριστεί αισθητά», σημειώνει.

Παράλληλα, συνοψίζει την επιδίωξή του σε έναν διπλό στόχο: «Αύξηση των μισθών, μείωση του κόστους ζωής».

Την ίδια στιγμή, θέτει ως ευρύτερη πολιτική και οικονομική προτεραιότητα τη σύγκλιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «σήμερα ένας εθνικός στόχος σοβαρός πρέπει να είναι, να συγκλίνουμε επιτέλους με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και να μην είμαστε ουραγοί».