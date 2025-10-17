Επιμέλεια Άννα Δόλλαρη

Αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τον τίτλο «Ιθάκη», που περιγράφει γεγονότα από την περίοδο της διακυβέρνησής του και το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στον Νοέμβριο.

Ο Αλέξης Τσίπρας στα 11+1 κεφάλαια αναφέρεται σε σημαντικά γεγονότα της πενταετούς διακυβέρνησής του αλλά και σε κρίσιμες στιγμές άρρηκτα συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αποφάσεις που ελήφθησαν τότε.

Υπάρχουν ονομαστικές αναφορές σε ηγέτες όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, η Άνκελα Μέρκελ, ο Φρανσουά Ολάντ, στις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την πολιτική που ακολουθούσε, ενώ συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η «κυβέρνησή του κατέβαλλε αγωνιώδεις προσπάθειες να απελευθερώσει την χώρα από το σπιράλ των μνημονίων».

Παύλος Μαρινάκης: Το μόνο κοινό της Ιθάκης με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα, είναι η Πηνελόπη της εξουσίας

«Το μόνο κοινό της πραγματικής Ιθάκης με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα, είναι η Πηνελόπη που είναι η εξουσία. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το ταξίδι ήταν τα capital control, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι 30 νέοι φόροι, το κλείσιμο του χρηματιστηρίου και τα πάνω από 100 δισ. που φορτώθηκε η χώρα», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάϊ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποδόμησε το αφήγημα του κ.Τσίπρα, ο οποίος μέσα από το βιβλίο του, ισχυρίζεται ότι κατέβαλλε προσπάθειες για να μην βρίσκεται η χώρα υπό τον ασφυκτικό μνημονιακό ζυγό και τις παράλογες απαιτήσεις των εταίρων, αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα υπερχρεώθηκε ενώ οι Έλληνες πολίτες υπέστησαν την εφαρμογή μιας πολύ σκληρής πολιτικής λιτότητας. Ο κ.Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στην υπερφορολόγηση των Ελλήνων, στα περίφημα capital controls που εφαρμόστηκαν κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα όπως και το κλείσιμο του χρηματιστηρίου, παράγοντες που κυριολεκτικά είχαν «παραλύσει» την χώρα.

Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του υπουργού υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε ως «γκάφα» την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να επιλέξει ως τίτλο του βιβλίου του, την λέξη Ιθάκη, όταν κατά την διάρκεια της διακυβέρνησής του, η χώρα έζησε την τραγωδία στο Μάτι και οι αριστεροί από τις πιο μελανές ημέρας της Αριστεράς.