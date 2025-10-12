Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με δήλωσή του επέκρινε τη κυβέρνηση πως βρίσκει χρήματα για να ενισχύσει εργολάβους, ενώ αδιαφορεί για τη στήριξη των αγροτών και των μισθωτών.

«Μετά από διαδοχικές αστοχίες της κυβέρνησης στην κατασκευή τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και τις αχρείαστες επικοινωνιακές φιέστες εγκαινίων του πρωθυπουργού, το ελληνικό Δημόσιο καλείται να πληρώσει 124,5 δισ. στον ανάδοχο του έργου, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει έγκαιρα και εμπρόθεσμα τον χώρο κατασκευής του», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, κάνοντας παράλληλα λόγο για ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που την πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους, αλλά δεν βρίσκει για τους αγρότες και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά δεν θέλει να δώσει σε μισθωτούς και συνταξιούχους, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα του μήνα λόγω της ακρίβειας», σημείωσε και τόνισε: «Έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και δώρα στα συμφέροντα. Ο λαός έχει πια άλλη επιλογή. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ».