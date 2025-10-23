Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Βαριές καταγγελίες για πιέσεις, φόβο και παρεμβάσεις εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ, διατύπωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής η πρώην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Στην κατάθεσή της εξαπέλυσε σφοδρά «πυρά» κατά του πρώην Προέδρου του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη, και του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «φραπέ», περιγράφοντας ένα κλίμα φόβου και πιέσεων εντός της υπηρεσίας.

«Τα ήξερε όλα ο Αυγενάκης»

Αναφερόμενη στις υποθέσεις των επίμαχων 99 ΑΦΜ του 2020, η Τυχεροπούλου έκανε λόγο για «συγκλονιστικά ευρήματα» και «συστηματική απάτη». «Στην έκθεσή μου περιέγραφα κυκλικές μισθώσεις, ένα είδος “τζόκερ”, με κλειστή ομάδα από συγκεκριμένη περιοχή. Από φόβο δεν ήθελα η έκθεση να κυκλοφορήσει ανοιχτά», εξήγησε.

Η ίδια χαρακτήρισε την Κρήτη «λάκο των λεόντων», επισημαίνοντας το κλίμα φόβου που επικρατούσε, αλλά και εκφράζοντας την εκτίμησή της στους έξι ελεγκτές του νησιού που, όπως είπε, «ενήργησαν με ελεύθερη συνείδηση και υπερασπίστηκαν το έργο τους απέναντι στις πιέσεις της Διοίκησης».

Ιδιαίτερα αιχμηρή υπήρξε και για τον τότε Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, υποστηρίζοντας ότι «γνώριζε τα πάντα». «Τον συνάντησα μία φορά, όταν ανέλαβε, και μου είπε πως “ούτε με ξέρει, ούτε θέλει να με μάθει”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι επισκέψεις του Ξυλούρη στον Οργανισμό πύκνωσαν μετά την ανάληψη των καθηκόντων του».

«Κλίμα εκφοβισμού στον Οργανισμό»

«Φόβο διέχεε στον Οργανισμό η διοίκηση Μπαμπασίδη και ο κύριος Ξυλούρης. Είχε φτάσει στο σημείο ο Ξυλούρης να βρει το σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι μου και να μιλήσει με τα παιδιά μου», κατέθεσε χαρακτηριστικά η Τυχεροπούλου, απαντώντας σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη.

Η πρώην Προϊσταμένη, που υπηρέτησε στη θέση αυτή από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2023, ανέφερε ότι δέχθηκε «αφόρητες πιέσεις» τον Ιούνιο του 2023 σχετικά με δεσμευμένα ΑΦΜ. Όπως είπε, «ο Ξυλούρης άρχισε τότε να επισκέπτεται συχνά τον Οργανισμό, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένα ΑΦΜ», μεταξύ των οποίων και της δικής του οικογένειας, χωρίς – σύμφωνα με την ίδια – να έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

«Ο Μπαμπασίδης ζητούσε να πληρωθούν τα ΑΦΜ μόνο με βάση το ζωικό κεφάλαιο, χωρίς διοικητικό έλεγχο. Εγώ είχα στείλει σημείωμα που ανέφερε ότι υπάρχουν ευρήματα και πως καλώς είχαν δεσμευτεί. Μου ζητήθηκε να το αποσύρω για να πληρωθεί ο Ξυλούρης», υποστήριξε η μάρτυρας.

Παρεμβάσεις και «φίμωση»

Η Τυχεροπούλου κατήγγειλε ακόμη ότι ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ προσπάθησε να εμποδίσει την κατάθεσή της στην Οικονομική Αστυνομία και να περιορίσει την επικοινωνία της με το Ελεγκτικό Συνέδριο. «Δεν ήθελε ούτε να με βλέπει, ούτε να με ακούει, αν και εκείνος με είχε τοποθετήσει στη θέση μου», σημείωσε.

Περιγράφοντας τις συνθήκες απομάκρυνσής της, έκανε λόγο για «επιχείρηση σπίλωσης», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «μετέτρεψαν τη διαδικασία απομάκρυνσής μου σε εξευτελισμό». Όπως είπε, η Διοίκηση είχε φτάσει στο σημείο να κλειδώσει το ερμάριό της με «ένα τεράστιο λουκέτο».

«Αρνήθηκα να παραδώσω το περιεχόμενο, γιατί ήταν προσωπικά αντικείμενα και προσωπική δουλειά», τόνισε, προσθέτοντας ότι «ήθελαν να με κάνουν να σωπάσω – όπως και όποιον άλλον πίστεψε ότι μπορούσε να μιλήσει».

Η υπόθεση της 72χρονης αγρότισσας

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, ο Εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, τη ρώτησε για την πολύκροτη υπόθεση της 72χρονης αγρότισσας από την Κοζάνη, η οποία καλείται να επιστρέψει ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η Τυχεροπούλου απάντησε πως «η γυναίκα πληρώθηκε σωστά» και πρόσθεσε: «Λυπάμαι για όσους ταλαιπωρήθηκαν. Είναι πραγματικοί αγρότες και δεν φταίνε. Προκειμένου να πλήξουν εμένα, έβαλαν σε δοκιμασία ανθρώπους που δεν ευθύνονται για τίποτα».

Πηγή: Κανάλι της Βουλής