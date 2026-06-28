Σε εξέλιξη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση που πυροδότησε η τηλεοπτική διαφοροποίηση της Θεοδώρας Τζάκρη σχετικά με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Στέφανο Κασσελάκη. Με μια εκτενή και ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας σήκωσε το γάντι, σχολιάζοντας σκωπτικά τόσο τη στάση της όσο και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ.

Η αφορμή: Οι δηλώσεις της Θεοδώρας Τζάκρη στο OPEN

Η κόντρα ξεκίνησε όταν η βουλευτής, κατά τη διάρκεια παρουσίας της σε ενημερωτικό πάνελ του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, ερωτήθηκε για τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Η ίδια επέλεξε να πάρει σαφείς αποστάσεις από τις επιλογές του αρχηγού του κόμματός της, δηλώνοντας «Δεν ρωτήθηκα, δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της κ.Τζάκρη:

Τα βέλη Γεωργιάδη για την «πολιτική διαδρομή» και το ΠΑΣΟΚ

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη τη φράση της, σημειώνοντας με νόημα πως η βουλευτής «δήλωσε σήμερα το πρωί λοιπόν στο OPEN ότι διαφωνεί με την συνέντευξη που έδωσα στον (έως σήμερα) Πρόεδρό της».

Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας εξαπέλυσε σφοδρή προσωπική επίθεση, εστιάζοντας στις συνεχείς μετακινήσεις της κ. Τζάκρη στο πολιτικό σκηνικό, κάνοντας μια αναδρομή στη διαδρομή της από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια στο νέο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Συνδέοντας αυτή την πορεία με τα σενάρια που τη θέλουν να επιστρέφει στη Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ειρωνικά ότι το ΠΑΣΟΚ ενδέχεται να φτάσει στο σημείο να τροποποιήσει ακόμα και σχετική διάταξη του καταστατικού του, προκειμένου να ξεπεραστούν τα τυπικά κολλήματα και να την εντάξει ξανά στις τάξεις του, ώστε «μην τυχόν και χάσουν τέτοιο κελεπούρι».

Πέρα από την αντιπαράθεση, ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να υπεραμυνθεί της απόφασής του να συνομιλήσει με τον κ. Κασσελάκη. Ανέφερε ότι η κίνηση αυτή είχε θετικό πρόσημο για τον δημόσιο διάλογο, υπογραμμίζοντας «Η συζήτηση αυτή πήγε εξαιρετικά καλά και πιστεύω ότι ανέδειξε έναν πολιτικό πολιτισμό τον οποίο τελικά τον χρειαζόμαστε».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα το πρωί η Θεοδώρα Τζάκρη η βουλευτής που ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ,αφού το είχε εγκαταλείψει στην δυσκολότερη του στιγμή και τους είχε καταγγείλει ως υποχωρητικούς έναντι των δανειστών, για να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα διότι ήταν «αντιμνημονιακή», αλλά που τελικά έχει υπερψηφίσει και τα 3 Μνημόνια και που μετά εγκατέλειψε τον Σύριζα, για να πάει να γίνει αντιπρόεδρος του Στέφανου Κασσελάκη τον οποίο θα είχε ήδη εγκαταλείψει για τον Νίκο Ανδρουλάκη εάν δεν είχαν βάλει διάταξη στο Καταστατικό τους για το όριο χρόνου που μπορεί να συμπληρώσει ένας βουλευτής, όριο το οποίο έχει ξεπεράσει η κα Τζάκρη και το οποίο θα αλλάξουν για μπορέσουν να την πάρουν πίσω στο Πασόκ μην τυχόν και χάσουν τέτοιο κελεπούρι (αν ζαλιστήκατε σας ζητώ συγγνώμη, αλλά όλοι αυτοί με έλεγαν κωλοτούμπα επειδή αφού με διέγραψαν από τον ΛΑΟΣ, πήγα στη ΝΔ παραδίδοντας και την βουλευτική μου έδρα…) δήλωσε σήμερα το πρωί λοιπόν στο OPEN ότι διαφωνεί με την συνέντευξη που έδωσα στον (έως σήμερα) Πρόεδρό της….και όμως η συζήτηση αυτή πήγε εξαιρετικά καλά και πιστεύω ότι ανέδειξε έναν πολιτικό πολιτισμό τον οποίο τελικά τον χρειαζόμαστε και τον οποίο προφανώς δεν καταλαβαίνει η κα Τζάκρη που μάλλον δεν τα πάει καλά με τις ξένες γλώσσες….απορώ με το μυαλό που έχουν πάντως εκεί στο Πασόκ και πώς ξεχνάνε τόσο γρήγορα…»