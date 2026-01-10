Η Θεοδώρα Τζάκρη και ο Μακάριος Λαζαρίδης λογομάχησαν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής του OPEN, με αφορμή τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός Κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Οι δυο τους κλήθηκαν να σχολιάσουν το προαναφερόμενο γεγονός, όμως όταν η συζήτηση στράφηκε στα επιχειρήματα της κυβέρνησης περί «εργαλειοποίησης του πένθους» από την κα Καρυστιανού, η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις αυτές της Νέας Δημοκρατίας ως προερχόμενες «όχι από τον χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά από τον χώρο της αλητείας».

Τότε, ο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αντέδρασε, λέγοντας: «αλητεία;», στο οποίο η κα Τζάκρη απάντησε θετικά. «Ντροπή», αποκρίθηκε ο κ. Λαζαρίδης, εμφανώς εκνευρισμένος.

Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα, ο βουλευτής της ΝΔ αποχώρησε από την εκπομπή, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το επίπεδο της συζήτησης και τη χρήση τέτοιων χαρακτηρισμών στον τηλεοπτικό «αέρα».

Εν συνεχεία, η Θεοδώρα Τζάκρη αναγκάστηκε να αναδιατυπώσει τη δήλωσή της, αντικαθιστώντας τον όρο «αλητεία» και μιλώντας πλέον για «παράλογα επιχειρήματα» εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.

Δείτε το περιστατικό, μετά το 25:30: