Επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία πραγματοποίησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, με αφορμή τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των υπουργών Τουρισμού της ΕΕ.

Ο κ. Τζιτζικώστας στη Σύνοδο των υπουργών Τουρισμού της ΕΕ, στο Mullingar της Ιρλανδίας, παρουσίασε την πρώτη ευρωπαϊκή πολιτική για τον Τουρισμό, που ανακοίνωσε στις 4 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, και αναφέρθηκε στα κύρια σημεία, τους στόχους και τις ωφέλειες που θα προκύψουν για τον τουρισμό και τους προορισμούς σε όλη την Ευρώπη, με κεντρική επιδίωξη να παραμείνει η Ευρώπη ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως.

Ο Επίτροπος επισκέφθηκε και το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, στο ιστορικό Leinster House, όπου ήταν προσκεκλημένος στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επιχειρήσεων, Τουρισμού και Απασχόλησης με την Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής της Ιρλανδίας.

Στην ομιλία του ο κ. Τζιτζικώστας παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κομισιόν στον τομέα των μεταφορών, των υποδομών και του τουρισμού και το νέο τουριστικό μοντέλο της ΕΕ, που βασίζεται στην πολιτική για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, με στόχο να καταστεί ο τομέας σε όλη την Ευρώπη πιο ανταγωνιστικός, βιώσιμος και ανθεκτικός. Επίσης, ο Επίτροπος αναφέρθηκε στις πολιτικές που έχει ολοκληρώσει στη θητεία του μέχρι σήμερα, με επίκεντρο τη βελτίωση των μετακινήσεων των Ευρωπαίων πολιτών και του μεταφορικού έργου των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας, την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών, την πιο εύκολη έκδοση εισιτηρίων και τη στήριξη βασικών τομέων, μεταξύ των οποίων η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, αεροπορικές μεταφορές, ναυτιλία και λιμάνια.

«Ανθεκτικότητα, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια της Ευρώπης χαρακτηρίζουν όλες τις πολιτικές που εκπόνησα και παρουσίασα όλο αυτό το διάστημα. Και έτσι συνεχίζουμε και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, με ισχυρή χρηματοδότηση του τομέα των υποδομών και μεταφορών από την ΕΕ», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει τη νέα πολιτική της ΕΕ για τις αερομεταφορές στις αρχές του 2027, με στόχο έναν ανταγωνιστικό, ανθεκτικό, καινοτόμο και πιο βιώσιμο τομέα αερομεταφορών.

Ο κ. Τζιτζικώστας πραγματοποίησε επίσης επίσκεψη στο λιμάνι του Δουβλίνου, συνοδευόμενος από τον Ιρλανδό υπουργό Jerry Buttimer, Στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών της Ιρλανδίας και η Διοίκηση της Dublin Port Company. Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο πολυσύχναστο λιμάνι της Ιρλανδίας και ιδιαίτερα σημαντικό για την ιρλανδική οικονομία και τις εμπορευματικές μεταφορές, καθώς διαχειρίζεται περίπου το 80% των μοναδοποιημένων εμπορευματικών μεταφορών της χώρας. Παράλληλα, αποτελεί το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της Ιρλανδίας, εξυπηρετώντας περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, κυρίως μέσω ακτοπλοϊκών συνδέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Ο Επίτροπος πραγματοποίησε αυτοψία στο έργο MP2 (Masterplan 2), το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Επίσης, ο Επίτροπος είχε συζήτηση με φοιτητές του Triniti College Dublin, για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ, το μέλλον της Ευρώπης και τις προοπτικές που ανοίγονται για τους νέους.

Τέλος, ο κ. Τζιτζικώστας επισκέφθηκε και την περιοχή του Temple Bar, η οποία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της συμβολής της ΕΕ στην αστική αναγέννηση, στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ανάπτυξη του τουρισμού και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τη δεκαετία του 1980 η περιοχή κινδύνευε να κατεδαφιστεί για να κατασκευαστεί κεντρικός σταθμός λεωφορείων. Αντί γι’ αυτό, επιλέχθηκε η πολιτιστική της αναγέννηση, την οποία χρηματοδότησε η ΕΕ και σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Ιρλανδίας. Ο Επίτροπος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και επιχειρηματίες της περιοχής για το θετικό αποτύπωμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στην καθημερινότητά τους.