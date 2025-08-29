Τον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) αποκάλυψε η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη από το βήμα της Βουλής, στέλνοντας μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να την «φιμώσουν», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Οι δράστες έγραψαν συνθήματα στους τοίχους ότι «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».

«Τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων», ανέφερε η Σέβη Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».