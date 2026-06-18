Παρέμβαση υπήρξε από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, στην κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «άστοχες» και τις δύο τοποθετήσεις, καλώντας τα στελέχη να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις συλλογικές αποφάσεις.

Μιλώντας την Πέμπτη (18/6) στον ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης επιχείρησε να κλείσει το νέο εσωκομματικό μέτωπο στο ΠΑΣΟΚ, μετά τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση πρέπει να επιστρέψει στον προγραμματικό λόγο του κόμματος και όχι σε δημόσιες διαφοροποιήσεις.

«Κατά καιρούς έχουμε δηλώσεις που λοξοδρομούν τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ως γραμματέας έχει «υποχρέωση να καλέσει όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου». Μάλιστα, προειδοποίησε ότι «αν δεν ευθυγραμμίζονται, θα κριθούν από τον δημοκρατικό λαό της χώρας».

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης επανέλαβε ότι είχε ήδη χαρακτηρίσει «άστοχη» την αρχική δήλωση του δημάρχου Αθηναίων, προσθέτοντας πως το ίδιο ισχύει και για την τοποθέτηση της υπεύθυνης του Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος. «Άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, γιατί επαναφέρει τη συζήτηση», είπε, επισημαίνοντας ότι οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να κατατίθενται στα όργανα του ΠΑΣΟΚ και όχι να μετατρέπονται σε δημόσια αντιπαράθεση.

Την ίδια στιγμή, άφησε αιχμές για το περιεχόμενο της συζήτησης περί δημοσιονομικής εικόνας της χώρας, λέγοντας ότι μπορεί η εικόνα να εμφανίζεται θετική στο εξωτερικό, ωστόσο πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα των ανισοτήτων, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και του στεγαστικού προβλήματος.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο διαγραφών, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ήταν σαφής: οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στον Νίκο Ανδρουλάκη. «Αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος. Η δική μου δουλειά είναι η τήρηση της γραμμής και η στοχοπροσήλωση», σημείωσε, καταλήγοντας με νόημα: «Οτιδήποτε βγαίνει εκτός στοχοπροσήλωσης είναι εκτός γραμμής».

ΕΛΑΣ κατά Διαμαντοπούλου για ΝΔ: «Η αλήθεια διαφωνεί»

Επίθεση στην Άννα Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα, με φόντο τη δήλωση της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαμορφώσει «καλή εικόνα» για τα δημοσιονομικά της χώρας στο εξωτερικό.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατηγορεί την Άννα Διαμαντοπούλου ότι την ώρα που το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υιοθετεί ένα αφήγημα που δεν αντέχει στη σύγκρουση με την κοινωνική πραγματικότητα.

«Η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου», σχολιάζει αιχμηρά η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς η συζήτηση για την οικονομία οξύνεται πλέον και στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης.

Αφορμή αποτέλεσε η τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου την Τετάρτη (17.06.2026) στο OPEN, όπου αναγνώρισε ότι «είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας», προσθέτοντας ωστόσο ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αφορά «ένα 20%», ενώ «το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο».

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη απαντά με αριθμούς, επιχειρώντας να αποδομήσει το κυβερνητικό αφήγημα περί ισχυρής οικονομίας. Όπως αναφέρει, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας συγκρίνεται πλέον μόνο με εκείνο της Βουλγαρίας, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης βρίσκεται στο 45% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ «ένας στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας».

Δούκας: Παρών σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για το κράτος δικαίου

Με φόντο τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις διεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας φαίνεται ότι κρατά ανοιχτούς διαύλους με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θα συμμετάσχει σε εκδήλωση που διοργανώνει η ευρωομάδα The Left και ο Κώστας Αρβανίτης.

Η παρουσία του Χάρη Δούκα στο ίδιο πάνελ με πρωτοβουλία που φέρει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, εμφανίζεται να κινείται σε έναν άξονα θεσμικής αντιπολίτευσης με σαφείς γέφυρες προς την αριστερά.

Η εκδήλωση με θέμα «Ανοχύρωτη Δημοκρατία – Κράτος Δικαίου σε Κρίση» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, στις 19:30, στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ. Τη διοργανώνουν η ευρωομάδα The Left και ο αντιπρόεδρός της, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Έκθεση για το Κράτος Δικαίου 2025 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «άνοιξε μια κρίσιμη συζήτηση» για την ποιότητα της δημοκρατίας, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία της εξουσίας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στο πάνελ θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Ράμμος, τέως πρόεδρος της ΑΔΑΕ και αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., η Ιφιγένεια Καμτσίδου, ομότιμη καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ, η δικηγόρος και πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ Κατερίνα Παπανικολάου, καθώς και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.