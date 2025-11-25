Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, σχολίασε τα όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη», αναφέροντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να «διαστρεβλώσει» τα γεγονότα του 2015 και να παρουσιάσει την ενοχή του ως αφέλεια, ενώ με τις πολιτικές του «έστρωσε το δρόμο» στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με χιούμορ, ο κ. Βαρουφάκης τόνισε ότι δεν έχει διαβάσει ακόμα το βιβλίο και θα περιμένει να δει την ταινία. Παράλληλα, έκανε αυτοκριτική για τα δικά του λάθη, όπως για τη φωτογράφιση με τη σύζυγό του, και σχολίασε ότι το «παράλληλο σύστημα πληρωμών» που εισήγαγε, το οποίο ο Τσίπρας αποκάλεσε «κουπόνια», ήταν στην πραγματικότητα ένα προηγμένο εργαλείο για την εποχή του.

Σχολιάζοντας τις διαπραγματεύσεις του 2015, ο Βαρουφάκης υποστήριξε ότι οι δανειστές ήθελαν να εξευτελίσουν τον Τσίπρα και ότι οι επιλογές του πρώην πρωθυπουργού να τον ορίσει υπουργό Οικονομικών σχετίζονταν κυρίως με την επικοινωνιακή του δεινότητα. Επισήμανε, επίσης, ότι το σύστημα που πρότεινε για τις πληρωμές έπαιξε ρόλο στην επιλογή του και ότι η συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου δεν ήταν μνημόνιο, αλλά μια παράταση που τελικά αξιοποιήθηκε για υπογραφή μνημονίου.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει στο «Ιθάκη» ότι ο Βαρουφάκης δεν ήταν η πρώτη επιλογή για το υπουργείο Οικονομικών, χαρακτηρίζοντάς τον αρχικά περισσότερο σελέμπριτι παρά οικονομολόγο. Τον περιγράφει ως άτομο με προσωπική ατζέντα, επιστημονική εμμονή και διάθεση να φτάσει στα άκρα, ακόμη και αν αυτό θα οδηγούσε σε κατάρρευση της κυβέρνησης ή της χώρας. Επιπλέον, κριτικάρει τη φωτογράφισή του στο Paris Match, ενώ επισημαίνει ότι ο Βαρουφάκης εισηγήθηκε την ένταξη του Ευκλείδη Τσακαλώτου στο κυβερνητικό σχήμα.