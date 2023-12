Προσκεκλημένος στην τηλεόραση του BBC, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 εξήγησε στο βρετανικό κοινό για την πρόσφατη «διαμάχη» Σούνακ-Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και γιατί η μόνη αμοιβαία επωφελής λύση είναι η «μόνιμη έκθεση» τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, με αντάλλαγμα περιοδικές εκθέσεις ελληνικών αρχαιοτήτων που θα κοσμούν την αίθουσα του Βρετανικού Μουσείου, όπου σήμερα βρίσκονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης τόνισε ακόμα ότι καμία λύση δεν θα προκύψει αν οι δύο κυβερνήσεις κάνουν το λάθος να επικεντρωθούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, αντί για την ανάγκη επανένωσης των Γλυπτών με τον Παρθενώνα, θυμίζοντας στους τηλεθεατές πως το έγκλημα του Έλγιν δεν ήταν απλά η «μετακίνησή» τους στο Λονδίνο, αλλά ο «ακρωτηριασμός» του Παρθενώνα του οποίου τα εν λόγω γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος – με τα λόγια του Λόρδου Βύρωνα προς τον Παρθενώνα: «Τυφλό είναι το μάτι που δεν δακρύζει βλέποντας τα ακρωτηριασμένα σου τοιχώματα».

Όσον αφορά την πολιτική διάσταση, ο Γιάνης Βαρουφάκης κατέδειξε πως:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιάστηκε στην παγίδα του Τζ. Όσμπορν (τ. υπουργού Οικονομικών της Βρετανίας αλλά τώρα Πρόεδρου του Βρετανικού Μουσείου) ξεκινώντας, ένα χρόνο τώρα, διαπραγματεύσεις που εκκινούν από την αισχρή πρόταση δανεισμού μέρους των Γλυπτών με μόνιμη ομηρία των υπόλοιπων – δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης αποδέχθηκε ως βάση διαπραγμάτευσης ένα νέο έγκλημα, ακόμα μεγαλύτερο από εκείνο του Έλγιν», υποστήριε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Ο Ρίσι Σούνακ πιάστηκε στην παγίδα της ακροδεξιάς, σχεδόν Τραμπικής, πτέρυγας των Τόρηδων για τους οποίους η οποιαδήποτε συζήτηση επιστροφής των Γλυπτών αποτελεί… προδοσία – κόντρα όμως στην βούληση της πλειοψηφίας του βρετανικού λαού που επιθυμεί την επιστροφή των Γλυπτών στην Αθήνα», συνέχισε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.

‘It’s pathetic to be having a spat over this’

Former Greek finance minister Yanis Varoufakis discusses the Parthenon Sculptures row on the latest #BBCNewscast…

— BBC Sounds (@BBCSounds) December 2, 2023