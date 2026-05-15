Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνεχίζει το… «κυνηγητό» των youtubers προκειμένου αυτοί να γραφτούν στα μητρώα του, απειλώντας τους με πρόστιμα 10.000 ευρώ αν δεν το πράξουν, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι.

Και ναι μεν ένας νόμος του 2021 δίνει τη δυνατότητα στο ΕΣΡ να τους ελέγχει ως παρόχους Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων, όμως είναι τελείως στον αέρα με ποια κριτήρια αποστέλλει επιστολές σε συγκεκριμένους youtubers.

Ο νόμος 4779/2021 ενσωμάτωσε μία ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την παροχή των οπτικοακουστικών μέσων.

Η υπ’ αρθμόν 1/2022 απόφαση του ΕΣΡ αναφέρει ότι υποχρέωση εγγραφής ως Πάροχος Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας (ΠΥΜΕ) έχει:

όποιος παρέχει προγράμματα ενημερωτικά, ψυχαγωγικά ή εκπαιδευτικά προς το ευρύ κοινό,

– είτε αυτά προσφέρονται για ταυτόχρονη παρακολούθηση (τηλεοπτική εκπομπή),

– είτε σε κατάλογο (κατά παραγγελία υπηρεσία) από τον οποίον ο χρήστης μπορεί να επιλέγει να δει ένα πρόγραμμα σε χρόνο που αποφασίζει ο ίδιος, εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι η κύρια δραστηριότητα του παρόχου ή έχει αυτοτελές περιεχόμενο ή μπορεί να διαχωριστεί από αυτήν.

Οι επιστολές του ΕΣΡ αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), συνεκτιμώντας τον αριθμό των εγγεγραμμένων συνδρομητών, τη συχνότητα ανάρτησης νέου περιεχομένου, το πλήθος και το είδος των οπτικοακουστικών αρχείων, καθώς και τον συνολικό αριθμό προβολών, εκτιμάται καταρχήν ότι πληροίτε τους όρους για τον χαρακτηρισμό σας ως παρόχου υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και ως εκ τούτου υπόκεισθε στις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας.…

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω και σύμφωνα με την Απόφαση 1/2022 του Ε.Σ.Ρ., υποχρεούστε να εγγραφείτε στο οικείο μητρώο του ΕΣΡ.

Ως εκ τούτου, καλείστε, έως στις …/…/…, να υποβάλλετε την επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου το Ε.Σ.Ρ. να προβεί στην ενδεδειγμένη κατά περίπτωση εγγραφή σας στο οικείο Μητρώο”…..

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αναλυτική περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο το ΕΣΡ «συνεκτιμά» τις αριθμητικές επιδόσεις για τους youtubers – παραλήπτες των επιστολών του. Δηλαδή, τι βαρύτητα έχει ο αριθμός ακολούθων, η διάρκεια και συχνότητα εκπομπής) ή… άλλα.

Πριν λίγες ημέρες αποδέκτης μίας τέτοιας επιστολής έγινε ο γνωστός youtuber Jeremy, ο οποίος κάνει εκπομπές σατιρικού – χιουμοριστικού περιεχομένου.

Αφού και ο ίδιος αναρωτιέται, σε σχετικό βίντεο που ανήρτησε, για τα κριτήρια βάση των οποίων τον «επέλεξε» το ΕΣΡ, ζητά να μάθει αν με την εγγραφή του στο μητρώο θα λάβει και κάποιο «τιμοκατάλογο» για να ξέρει πόσο θα κοστίζει η κριτική στον… Μητσοτάκη.

Δείτε ένα σχετικό απόσπασμα από το βίντεό του

Στην πραγματικότητα, η ανησυχία που εκφράζει ο Jeremy για το πόσο μπορεί να «κοστολογούνται» τα πρόστιμα του ΕΣΡ για την κριτική στην κυβέρνηση, ίσως απαντά και στο γιατί το ίδιο το Συμβούλιο δεν κάνει πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια επιλογής των «φακελωμένων» στα Μητρώα του.