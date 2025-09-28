Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνοντας: «Νέα εφεύρεση και πάλι από τη Νέα Δημοκρατία, λόγω της ανικανότητας της να χτυπήσει τα καρτέλ και την ακρίβεια, λέει ότι θα δημιουργήσει μια Ανεξάρτητη Αρχή για να ελέγχει την αγορά, την ώρα που αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή θα διοριστεί από την κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι «σκοπός της κυβέρνησης είναι οι ευθύνες για την αποτυχία της να πατάξει την ακρίβεια και τα καρτέλ, να πηγαίνουν σε άλλους και όχι σε αυτήν. Τι να την κάνεις αλλιώς τη δήθεν Ανεξάρτητη Αρχή, πέρα από το βόλεμα των ημετέρων, όταν η πολιτική σου κατά της ακρίβειας δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, αλλά η μόνη σου αρχή είναι να υπηρετείς την πλουτοκρατία, τα καρτέλ και την ακρίβεια;».