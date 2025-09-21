«Το θέμα δεν είναι τι λένε σήμερα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το θέμα είναι τι έκαναν όσοι κυβέρνησαν για να μη δημιουργηθεί το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και πεινάσει ο ελληνικός λαός. Διότι ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς, οι μελισσοκόμοι οδηγούνται στον αφανισμό», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε: «Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος, σκοτώνοντας τα ζωντανά με την ευλογιά, καλύπτοντας έτσι τις “γαλάζιες ακρίδες”, για να συγκαλύψουν το έγκλημα, την ώρα που η χώρα απειλείται με νέα πρόστιμα και σταμάτημα των επιδοτήσεων».