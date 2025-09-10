«Εάν η κυβέρνηση θέλει να χτυπήσει την ακρίβεια, πρέπει να κάνει ό,τι έκανε ο Τραμπ στις ΗΠΑ με τα ακριβά φάρμακα. Να “κόψει χέρια και κεφάλια” κλεφτών και απατεώνων, που αισχροκερδούν εις βάρος του Έλληνα φτωχού πολίτη. Παραδείγματος χάριν, ακόμη και φυλάκιση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Ανέφερε ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταματήσει την αισχροκέρδεια, την ακρίβεια “κόβοντας τα χέρια” των κερδοσκόπων, μιζαδόρων και διεφθαρμένων, γιατί πολύ απλά, αν το κάνει αυτό, τότε στο Μαξίμου λίγοι θα έχουν χέρια».