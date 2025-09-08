«Η Κυβέρνηση, με τις δηλώσεις Πιερρακάκη, βρήκε τη λύση για την οικονομία στους αρχαίους αλχημιστές, που ισχυρίζονταν ότι μπορούσαν από τον άνθρακα να κάνουν χρυσό. Με αριθμούς και θεωρία, δηλαδή με άνθρακες, δεν λύνεις το πρόβλημα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε: «Το χειρότερο είναι ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό για ακόμα μια φορά, λέγοντας στους Έλληνες ότι τα ψίχουλα είναι χρυσός. Με λίγα λόγια, ο βαρώνος Μυνχάουζεν Πρωθυπουργός της χώρας βρήκε τον αλχημιστή Πιερρακάκη».