Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Άνω κάτω έγινε η συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής από την αντιπαράθεση Καιρίδη και Βελόπουλου. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πέταξε κι ένα σεξιστικό υπονοούμενο, κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, φροντίζοντας όμως γρήγορα να το «μπαλώσει». «Ήξερα ότι είσαι κακιά», είπε ο Βελόπουλος αναφερόμενος προς τον Κερίδη, αν και στη συνέχεια επιχείρησε να το «μαζέψει», λέγοντας ότι εννοούσε «κακιά άποψη, κακιά αντίληψη».

Αφορμή για τη σύρραξη, ήταν η αναφορά του Δημήτρη Καιρίδη στις καταθέσεις σε Τράπεζα του εξωτερικού, του ιδίου και της οικογένειάς του.

Αρχικά ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε: «Άκου κύριε, θα σου απαντήσω με μία έκφραση. Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα. Είναι της συζύγου μου που μένει εκεί χρόνια. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι, δεν έχεις δικαίωμα διά να ομιλείς. Ό,τι είμαστε απόγονοι Τούρκων, δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς. Τέλος, η πλάκα».

Κατόπιν ο τόνος ανέβηκε: «Ρε καημένο παιδί, κατάλαβέ το. Υπουργός δεν θα γίνεις ξανά. Στις Εκλογές θα μείνεις εκτός θέσης. Ούτε βουλευτής δεν θα βγεις», συνέχισε ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης και συνέχισε: «Όταν αντιμαχείς με ανόητο, θα απαντήσεις ανόητα. Ο δημόσιος υπάλληλος, ο κύριος, που πληρώνεται από το Δημόσιο, που τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις που έχουν 500 εργαζόμενους, που τζιράρουν εκατομμύρια ευρώ, θα μου υποδείξει τι θα κάνω εγώ. Πάνε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα και μετά να μου μιλάς. Ήξερα ότι κακιά είσαι, αλλά όχι τόσο».

Σε ερώτηση που δέχθηκε από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να εξηγήσει τι εννοεί με τη λέξη «κακιά», απάντησε «μαζεύοντάς» το: «Κακιά άποψη. Πειράζει; Κακιά αντίληψη».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Κανάλι της Βουλής