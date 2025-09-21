«Ο πρωθυπουργός αντί να κάνει αόριστες αναλύσεις για την ΑΟΖ με τη Λιβύη, η οποία άλλωστε μετά τα συνεχή εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης οδηγήθηκε στην αγκαλιά της Τουρκίας, εξ ου και το τουρκολιβυκό μνημόνιο, θα μπορούσε να μας εξηγήσει γιατί δεν οριοθετούσε άμεσα ΑΟΖ με την Κύπρο, ώστε να λυθούν όλα τα “προβλήματα”», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι αυτός και η ΝΔ άνοιξαν κερκόπορτα στους Τούρκους με την “μειωμένη επήρεια” την οποία δέχτηκαν, αντί να οριοθετήσει άμεσα θαλάσσιες ζώνες με την Κύπρο, ώστε να εκμεταλλευτούμε τα τεράστια κοιτάσματα που υπάρχουν και να πλουτίσει η Ελλάδα και οι Έλληνες. Ο Κ. Μητσοτάκης λοιπόν ας αφήσει τα πολλά λόγια και ας οριοθετήσει άμεσα ΑΟΖ με την Κύπρο!».