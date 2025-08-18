«Ο “νεκροθάφτης της δημοκρατίας” πρωθυπουργός αντί να φορολογεί δίκαια τους Έλληνες, υπερφορολογεί τον ελληνικό λαό κάνοντας του κυριολεκτικά “αφαίμαξη” ώστε να παρουσιάζει έσοδα για να μπορεί να δίνει επιδόματα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος όπως αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος. Συμπλήρωσε ότι «το δυστύχημα είναι ότι ενώ κερδίζει δισεκατομμύρια από τους Έλληνες πίνοντας τους το (οικονομικό) αίμα, στη “μετάγγιση” που κάνει δίνει την περισσότερη ποσότητα στους φίλους του ολιγάρχες και όχι στους φτωχούς Έλληνες».