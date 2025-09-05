«Ο επί έξι χρόνια ψευδόμενος για τα έργα στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, έρχεται στη ΔΕΘ για να συνεχίσει την ίδια ακριβώς τακτική, ως Βαρώνος Μινχάουζεν: Τα συνήθη ψεύδη. Απλά τώρα, αφού επέβαλε οθωμανική φορολογική πολιτική για έξι χρόνια, θα επιχειρήσει να μιλήσει για φοροελαφρύνσεις στους χρεοκοπημένους Έλληνες», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για την επικείμενη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «ο πρωθυπουργός συνελήφθη ψευδόμενος άπειρες φορές για τα σκάνδαλα και τις μίζες, και το χειρότερο, πρόδωσε τη Μακεδονία, χαρίζοντας το όνομα αυτό στους Σκοπιανούς. Συνεπώς, για την Ελληνική Λύση είναι ανεπιθύμητος».